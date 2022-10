Assegno unico, per chi aumenterà: le tabelle dei conguagli

Il Decreto semplificazioni 2022 ha aumentato l’assegno unico per «un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età». A dirlo è l’Inps, che in una nota conferma l’aumento dell’assegno per le persone disabili gravi che hanno perso i genitori. Come funzionano i conguagli?

Assegno unico, maggiore attenzione ai disabili

Con un Isee fino a 15mila euro, ogni figlio minore ha diritto a un massimo di 175 euro al mese. Solo per il 2022, lo stesso importo va anche ai disabili gravi maggiorenni che hanno perso i genitori. Infatti, di partenza i disabili minorenni hanno diritto a un assegno tra gli 85 e i 105 euro, in base al grado di disabilità. Sempre per il 2022, lo stesso importo arriva a ciascun figlio con disabilità fino a 21 anni. Ricapitolando, con un Isee fino a 15mila euro una famiglia:

con un figlio disabile minorenne ottiene 175 + un importo variabile dagli 85 ai 105 euro in base al grado di disabilità;

ottiene 175 + un importo variabile dagli 85 ai 105 euro in base al grado di disabilità; con un figlio disabile dai 18 ai 20 anni ottiene di partenza 85 euro + 80 euro di assegno unico. Solo per il 2022, l’importo arriva a 175 + un importo variabile dagli 85 ai 105 euro in base al grado di disabilità.

Infine, le persone disabili dai 21 anni in su hanno diritto a 85 euro di base. L’aumento previsto permetterà di ottenere un assegno di 175 euro per il 2022. L’Inps ha anche spiegato che nel 2023 «la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età e di 85 euro mensili per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni».

Come funziona per i disabili senza genitori

Gli orfani disabili maggiorenni hanno diritto all’assegno unico. Devono però avere già la pensione di invalidità in base alla normativa 104. Le normative sono valide «per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022».

FamigliaChi ha presentato la domanda dal 1 luglio 2022 «si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021» conclude l’Inps.