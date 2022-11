Assegno unico 2023, possibili novità in arrivo per le famiglie più numerose

Assegno unico 2023: arrivano novità per questo strumento per le famiglie numerose. A dirlo è la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella. L’obiettivo – secondo le dichiarazione che la Ministra ha rilasciato alla testata giornalistica IlSole24Ore – è quello di fare in modo di: «Aumentare gli importi dell’assegno unico universale» per venire incontro alle esigenze di chi ha tanti figli.

Assegno unico 2023: novità per famiglie numerose

Dovrebbe restare il requisito dell’età dei figli, dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni. L’importo minimo dovrebbe essere di 50 euro, ma è l’Isee che fa da riferimento per ottenere importi maggiori. Infatti, più figli ci sono e più basso è l’Isee, più si ottiene come assegno. Per avere 50 euro di assegno, si dovrebbe avere un ISEE pari o superiore a 40 mila euro. Il massimo dell’importo disponibile dovrebbe essere 175 euro a figlio, con un Isee da 15 mila euro in giù. In più, si potrebbe avere l’assegno più alto con 4 o più figli o con un figlio disabile, anche se entrambi i genitori lavorano.

Anche i figli disabili che superano i 21 anni hanno diritto all’assegno ed è pari a quello di un figlio disabile di 21 anni. È un modo per venire incontro alle situazioni complesse di fragilità.

Assegno unico 2023, cosa succede

Al momento, l’unico aspetto su cui fare attenzione riguarda le detrazioni fiscali. Infatti, chi ha un Isee fino a 25 mila euro e usa le detrazioni fiscali, potrebbe vedersi non riconosciuta la detrazione perché ci sono da conteggiare gli importi degli assegni familiari, ora assegno unico. Ricordiamo che la misura non è per sempre. Infatti, ha natura transitoria e si ridurrà fino al 2025. Già dal 2023 si arriverà ai due terzi della somma.

Chi ha un figlio disabile a carico può comunque chiedere un’integrazione dell’importo di 120 euro. Secondo la Ministra, quindi, è necessario intervenire.