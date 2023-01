Assegno unico, nel 2022 erogati 12 miliardi: importo medio di 146 euro a figlio

Sono stati aggiornati i dati dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale. Grazie a questo strumento é possibile dire che nel 2022, periodo considerato marzo – novembre, sono stati erogati complessivamente alle famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, mentre gli importi medi mesili per figlio sono stati di 146 euro.

Assegno unico: i dati relativi al 2022

L’Osservatorio monitora costantemente l’evoluzione della misura e analizza la platea dei beneficiari. Nel periodo del 2022 preso a riferimento, il totale delle somme erogate è stato quasi di 12 miliardi di euro (11,6 miliardi). Ulteriore statistica è quella che lega l’Assegno unico al Reddito di Cittadinanza: 11,1 miliardi di euro sono andati a nuclei familiari non percettori del RdC, per una platea di circa 5,6 milioni di richiedenti e 9,1 milioni di figli beneficiari di almeno una mensilità.

Quanto agli importi medi, invece, sono risultati pari a 233 euro per richiedente e a 146 euro per figlio. Inoltre, il 47% degli assegni pagati per figlio nei nuclei non percettori di RdC si riferisce a beneficiari con un ISEE inferiore ai 15mila euro. Circa il 23% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE e ricevono dunque il minimo previsto per l’assegno. Si ricorda che, in base a quanto previsto, l’importo dell’assegno è proporzionato all’indicatore della situazione economica familiare.

Assegno unico 2022 per i percettori di Reddito di Cittadinanza

Per quanto riguarda gli Assegni unici erogati a nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza, secondo l’Osservatorio sarebbero stati 493 mila con riferimento a circa 835 mila figli a carico – di cui circa 480 mila appartenenti in via esclusiva a nuclei percettori di RdC. In questo caso, l’importo medio mensile erogato è risultato essere pari a 166 euro per nucleo familiare, con la cifra che é stata calcolata sottraendo dall’importo teorico dell’assegno spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.