Assegno casalinghe 2022: requisiti, domanda all’Inps e come richiederlo

Arrivano dei bonus per agevolare casalinghe e casalinghi in difficoltà economica. Si tratta, in particolare, di due servizi, uno erogato dall’Inps e l’altro dal ministero delle Pari opportunità. Ma di cosa si tratta? E quali sono i requisiti per ottenere l’assegno casalinghe 2022? Scopriamolo insieme.

Assegno casalinghe 2022: l’agevolazione Inps

L’agevolazione erogata dall’Inps è un assegno sociale pensato per chi ha dedicato la vita ai lavori di cura per la casa e la famiglia e che dunque non ha versato nulla alle casse previdenziali. L’importo massimo per il 2022 è di 468,10 euro: una somma che viene erogata in base ad alcune condizioni.

Possono richiedere l’assegno sia donne che uomini a partire dai 67 anni. Ad ottenere però l’intero importo del bonus saranno solo persone che hanno un reddito particolarmente basso. Se chi fa domanda per il bonus vive da solo deve avere un reddito annuale di massimo 6.085,30 euro. Se si tratta di un individuo coniugato, invece, il tetto è fissato a 12.170,60 euro. In altri casi, si ha diritto a una cifra ridotta.

La domanda per questa agevolazione si può fare sul portale dell’Inps, tramite contact center oppure con i patronati e gli intermediari di riferimento. Il pagamento, se si hanno i requisiti, avviene dal mese successivo a quello in cui si è presentata la domanda

L’agevolazione per la formazione e l’inclusione sociale La seconda agevolazione è promossa dal ministero delle Pari opportunità. Questo ha stanziato un fondo di 3 milioni di euro per offrire corsi di formazione, per il reintegro al lavoro e l’inclusione sociale a donne e uomini che svolgono attività domestica. Questi potranno iscriversi gratuitamente e seguire le lezioni in via telematica.

Lo scorso 31 marzo sono scaduti i termini per enti pubblici, privati e associazioni che si occupano di formazione di presentare i loro progetti. Nei prossimi giorni, quindi, dovrebbe essere pubblicato l’elenco ufficiale degli enti formativi inseriti nell’iniziativa e in seguito saranno aperte le domande

I corsi, oltre ad avere una durata minima di 12 mesi devono riferirsi ad almeno uno sei seguenti ambiti: