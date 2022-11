Trova assegno da 4 milioni intestato ad Haribo: premiato con 6 pacchetti di caramelle

Un uomo di 38 anni ha trovato un assegno dal valore di 4 milioni intestato al colosso della produzione di caramelle Haribo. Per compiere un gesto nobile ha deciso di restituire l’assegno ma in cambio ha ricevuto una ricompensa non adeguata.

La dinamica dell’assegno da 4 milioni consegnato ad Haribo

Un uomo di 38 anni, di nome Anouar si trovava alla stazione per prendere un treno e andare a trovare sua madre. Mentre cercava di ingannare l’attesa, ha notato qualcosa per terra e si è precipitato per raccoglierlo. Si trattava di un assegno intestato ad Haribo, gigante nella produzione di dolci e caramelle. Il valore dell’assegno? Ben 4.631.538,80 euro. Una cifra incredibilmente grande e infatti l’uomo ha affermato: «C’era scritta una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla».

Tuttavia, Anouar si è fatto guidare dalla sua morale e dopo aver trovato quest’assegno, emesso dai supermercati Rewe all’azienda produttrice di dolci, ha deciso di consegnarlo a chi di dovere. Anouar ha contattato Haribo e gli ha comunicato di avere un assegno appartenente a loro e l’azienda ha deciso di mettere a disposizione uno dei suoi avvocati per chiarire la situazione.

La ricompensa per il gesto nobile

La Haribo ha chiesto all’uomo di distruggere l’assegno e di inviare una prova di aver fatto ciò. Nonostante la sua morale, Anouar si è dovuto accontentare di una magra ricompensa per il suo gesto. Infatti, la Haribo gli ha inviato a casa una scatola contenente al suo interno solo sei buste di caramelle. Tutto qui, è stata questa la ricompensa che l’azienda ha deciso di inviare all’uomo.

Ad ogni modo, Anouar non sembra essere deluso dal suo comportamento e da come ha risposto l’azienda. Infatti, l’uomo ha asserito di aver salvaguardato i milioni dell’azienda. D’altro canto, Haribo si è giustificata in questo modo: «Dato che si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo. Era il nostro pacchetto standard che abbiamo inviato come ringraziamento».