Assassinio sull’Orient Express stasera 23 Marzo su Rai1: 5 curiosità che non sapevi sul film

Kenneth Branagh dirige un cast di stelle in Assassinio sull’Orient Express, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo giallo di Agatha Christie. Un ricco uomo d’affari, dal passato avvolto nell’ombra, viene ucciso a bordo di un treno durante il viaggio. Nessuno è salito a bordo e nessuno è sceso, quindi l’omicida è ancora in carrozza. Sarà Hercule Poirot, uno dei massimi detective al mondo, a indagare sul delitto. Nel cast Johnny Depp, Penelope Cruz, Judi Dench e Willem Dafoe. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Assassinio sull’Orient Express, trama e cast del film stasera 23 marzo 2022 su Rai1

Il film ha inizio a Gerusalemme, nel 1934. Il celebre detective belga Hercule Poirot (Kenneth Branagh) ha appena risolto un intricato caso di furto ed è pronto per il meritato riposo. Viene però convocato con urgenza a Londra e, per il viaggio di ritorno, ottiene un posto sull’Orient Express grazie all’amico Bouc (Tom Bateman). Durante il viaggio conosce Samuel Ratchett (Johnny Depp) un losco uomo d’affari che intende assumerlo come guardia personale in quanto teme per la sua vita a causa di alcune lettere minatorie. Poirot però rifiuta in quanto non vuole intessere rapporti con la mala.

La mattina successiva una valanga blocca i binari, impedendo il passaggio del treno e costringendo i passeggeri a una lunga attesa. A colazione si presentano tutti meno che Ratchett: l’uomo è infatti stato assassinato durante la notte con una serie di coltellate. Il treno non ha attraversato stazioni dalla sua partenza, pertanto tutti gli occupanti sono ancora a bordo, incluso l’assassino. È stata la missionaria Pilar Estravados (Penelope Cruz) oppure il professore austriaco Gerhard Hardman (Willem Dafoe)? E se il colpevole fosse uno fra la principessa russa Natalia Dragominoff (Judi Dench), la vedova americana Caroline Hubbard (Michelle Pfeiffer) o l’istruttrice Mary Debenham (daisy Ridley)? Poirot inizia dunque le sue indagini, interrogando uno per uno i passeggeri alla ricerca del colpevole.

Assassinio sull’Orient Express, 5 curiosità sul film stasera 23 marzo 2022 su Rai1

Assassinio sull’Orient Express: un cast di stelle alla corte di Branagh

Kenneth Branagh per il suo adattamento del romanzo di Agatha Christie ha scelto un cast di alto livello, tra cui ben tre premi Oscar e cinque candidati alla statuetta. I primi sono Dame Judi Dench, premiata per Shakespeare in Love, Penelope Cruz, vincitrice per Vicky Cristina Barcelona e Olivia Colman, trionfatrice con La favorita. Queste ultime due sono anche in nomination agli Oscar 2022 rispettivamente per Madres Paralelas e La figlia oscura. Gli altri cinque attori nominati dall’Academy sono Johnny Depp, Willem Dafoe, Leslie Odom, Michelle Pfeiffer e lo stesso Branagh.

Assassinio sull’Orient Express: la bocciatura di Angelina Jolie

Inizialmente, il ruolo della ricca vedova americana Caroline Hubbard era destinato ad Angelina Jolie. Tuttavia l’attrice avrebbe voluto apportare diverse modifiche al suo personaggio rispetto all’originale del romanzo, meritandosi così la bocciatura da parte della produzione. In seguito si pensò di contattare Charlize Theron, ma la scelta definitiva ricadde su Michelle Pfeiffer.

Assassinio sull’Orient Express: la lunga gestazione di baffi e cravatta

Il personaggio di Hercule Poirot si contraddistingue da sempre per i suoi iconici baffi. Kenneth Branagh però ha raccontato che la loro genesi nel suo adattamento ha richiesto ben nove mesi di ricerca, tanto da coinvolgere persino gli eredi di Agatha Christie. Non è andata meglio per quanto riguarda il nodo alla cravatta, che doveva essere assolutamente identico in ogni scena. Per questo la troupe ha sperimentato diversi tessuti e ogni angolatura possibile per la ripresa, al fine di ottenere un risultato impeccabile.

Assassinio sull’Orient Express: il record della scena in Steadicam

Il film di Kenneth Branagh può vantare anche su un singolare record tecnico. L’ultima scena, in cui Hercule Poirot finalmente svela il volto dell’omicida, è la più lunga della storia del cinema ad essere girata con la Steadicam. Si tratta di un supporto meccanico su cui viene montata la macchina da presa per garantire il sostegno di un operatore che si muove liberamente sul set.

Assassinio sull’Orient Express, in arrivo un terzo capitolo su Poirot

Lo scorso 10 febbraio è sbarcato in sala il secondo capitolo, Assassinio sul Nilo, con Kenneth Branagh al fianco di Gal Gadot e Armie Hammer. Di recente 20th Century Studios ha annunciato la produzione di un terzo film che adatterà uno dei romanzi meno conosciuti di Agatha Christie. Ancora ignoti trama e cast, ma è certo che ci sarà un coinvolgimento dell’Italia. Location principale delle riprese sarà infatti Venezia.