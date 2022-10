Assange, sabato catena umana al Parlamento di Londra per la liberazione

Una catena umana per liberare Julian Assange: questa è la manifestazione pensata da numerosi attivisti per cercare di ottenere la libertà per il fondatore di WikiLeaks. L’uomo è detenuto da 3 anni ormai nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh che viene definita da molti la «Guantanamo di Londra».

La manifestazione a sostegno di Julian Assange

La mattina di sabato 8 ottobre si formerà una catena umana all’esterno del parlamento inglese per chiedere la liberazione di Julian Assange, detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh. Assange è accusato per spionaggio e cospirazione per lo svelamento di segreti di Stato attraverso migliaia di file diffusi dall’organizzazione da lui fondata WikiLeaks. Nello specifico i file contengono i crimini di guerra compiuti dai soldati statunitensi durante i conflitti in Iraq e in Afghanistan.

La manifestazione inizierà per le ore 13, inoltre sono previste anche alcune interruzioni di viaggio sulla rete ferroviaria, a causa dello sciopero fissato per sabato. Gli organizzatori hanno dato anche istruzioni ben precise: «Quando tutti saranno arrivati sarà ora di unire le braccia: le sirene dei megafoni e le trombe daranno il segnale. Un altro segnale suonerà per chiudere la protesta».

Le accuse a carico del fondatore di WikiLeaks e la sua difesa

Il giornalista è accusato in base all’Espionage Act, vecchia legge del 1917, usata recentemente anche dall’ex presidente Trump per contrastare le spie e per scoprire e bloccare i responsabili di fughe di notizie e ‘whistleblower’, soprannome dato ai funzionari pubblici che denunciano irregolarità interne al sistema. Questa legge esprime chiaramente il divieto di raccolta di informazioni, fotografie o copie di documenti che riguardano la difesa nazionale con lo scopo di usarlo contro gli Stati Uniti o nell’interesse di altre nazioni.

Gli avvocati di Julian Assange rispondono accusando la CIA di aver spiato gli incontri con il loro cliente mentre si trovava nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Nel ricorso accusano una società di sicurezza privata, vale a dire la Uc Global, ed il suo responsabile assoldato dalla CIA, con il compito di registrare illegalmente i colloqui e spedirli all’agenzia di spionaggio americano.