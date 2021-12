Assange: la corte di Londra apre all’estradizione negli Usa

Julian Assange potrebbe essere estradato negli Stati Uniti. L’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l’estradizione del co-fondatore di Wikileaks dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. La decisione di oggi 10 dicembre infligge un duro colpo agli sforzi di Assange, sebbene il suo team legale abbia la possibilità di presentare a sua volta ricorso. Il caso ora sarà rinviato a un tribunale di grado inferiore per essere ridiscusso.

Assange e le garanzie presentate dagli Usa alla Corte di Londra

All’inizio di quest’anno il team legale statunitense aveva presentato una serie di garanzie per l’imputato in modo tale da superare la sentenza emessa dalla giudice della corte distrettuale Vanessa Baraitser che aveva negato l’estradizione di Assange sulla base di un asserito pericolo di suicidio legato – secondo una perizia – al prevedibile trattamento giudiziario e carcerario che gli sarebbe stato riservato negli States. I giudici londinesi hanno accettato le assicurazioni date dagli Stati Uniti: Assange, se estradato, non dovrà affrontare l’isolamento o una prigione di massima sicurezza. Non solo: se condannato, potrà scontare la pena in Australia.

Assange accusato per violazione dello Espionage Act e di complicità con l’ex analista dell’esercito Chelsea Manning

Assange, 50 anni, rischia una pena monstre fino a 175 anni di carcere negli Usa dove è ricercato da oltre 10 anni dopo la diffusione di documenti segreti da parte di WikiLeaks attraverso alcune delle più prestigiose testate giornalistiche al mondo. Si tratta di documenti fra cui spiccano i file del Pentagono trafugati dall’ex militare Chelsea Manning contenenti rivelazioni su crimini di guerra commessi in Afghanistan e Iraq. Washington accusa Assange di complicità con Manning in pirateria informatica. Imputazione a cui in seguito è stata aggiunta quella di violazione dello Espionage Act, contestata per la prima volta nella storia per un caso di rivelazione mediatica di documenti.