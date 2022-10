Assange, Bradanini: «Avrebbe avuto Nobel in un mondo non distopico»

Domani, 15 ottobre, si svolgerà una giornata di proteste per sensibilizzare su quanto accaduto a Julian Assange. Intervistato dalla Adnkronos, l’ex ambasciatore Alberto Bradanini parla della situazione di Assange alla luce delle recenti accuse che gli Usa hanno lanciato sull’argomento diritti umani alla Cina. «Tuttavia, prima di chiedere il rispetto della legge morale a casa d’altri, sarebbe bene cominciare da casa propria. L’Occidente è anch’esso ben lungi dall’essere celeste, se con ciò intendiamo il Regno del Bene» spiega l’ambasciatore. Lo scorso 17 giugno, il Regno Unito ha firmato l’estradizione per Julian Assange, portandolo così all’attenzione della giurisdizione americana.

Assange avrebbe avuto il Nobel

«Melzer ha chiesto invano a Londra di rimettere in libertà il giornalista, che ha la sola colpa di aver fatto conoscere al mondo migliaia di documenti riservati, tra cui alcuni file del Pentagono di interesse pubblico relativi a crimini di guerra compiuti dagli americani in Iraq e in Afghanistan» ha spiegato Bradanini. Melzer è il relatore per le Nazioni Unite sulla tortura. Per Melzer «(…) con Assange siamo di fronte a un caso di tortura orchestrato da Usa, Gb, Svezia, Australia e Ecuador, su cui i governi democratici hanno steso un velo di omertà».

«Se estradato negli Usa, il fondatore di Wikileaks potrebbe essere condannato, secondo l’Espionage Act, a 175 anni di carcere, sulla base di 18 imputazioni penali, per le quali in un mondo non distopico come il nostro avrebbe ottenuto un Premio Nobel» conclude l’ambasciatore Bradanini.

La storia di Julian Assange

I fatti risalgono al 2010. Assange, tramite il suo sito Wikileaks, pubblica dei documenti segreti americani, che si riferiscono alla guerra in Iraq. Il giornalista australiano viene arrestato nel Regno Unito per violazione dei termini della libertà su cauzione conseguente a controverse accuse di stupro della Svezia. Queste accuse furono archiviate poco dopo. A questo punto, siamo nel 2019, gli Usa chiedono l’estradizione dal Regno Unito con le accuse di cospirazione e di spionaggio.

A dicembre 2020 il relatore Melzer interviene. In seguito, nel 2021, il Regno Unito nega l’estradizione e perché l’uomo avrebbe tendenze suicide. A fine 2021, però, il tribunale inglese ribalta la sentenza. Il 14 marzo 2022 la Corte Suprema del Regno Unito respinge il ricorso dei legali e passa la palla al ministero dell’Interno inglese. Il 21 aprile 2022 la Westminster Magistrates’ Court di Londra ha emesso l’ordine formale di estradizione negli Usa per Julian Assange. Il giornalista ha assistito in collegamento.