Assalto allo studio musicale de «Il Pagante»: rapinatori sequestrano Guglielmo Panzera

«Il Pagante» è un progetto musicale ex trio, ora duo, molto conosciuto sulla scena milanese, che è stato scartato per un soffio dalla selezione di Sanremo 2023. Martedì pomeriggio comunque, dal probabile sogno dell’Ariston il fondatore del gruppo Guglielmo Panzera, ha dovuto vivere un incubo, venendo rapinato nel suo studio musicale.

La rapina al gruppo «Il Pagante»

Come ogni pomeriggio, il gruppo era riunito nella sede di via Alfredo Oriani, un palazzo di sette piani che funge anche come hub per «E Ventures» società dietro al progetto musicale. Qui il team stava lavorando come suo solito, cercando di produrre prodotti per il merchandising, organizzare serate in discoteca e sviluppare gli ultimi tormentoni. Quando il fondatore del progetto, Guglielmo Panzera, si è ritrovato con i polsi legati da delle fascette bianche da elettricista insieme ad altri cinque dipendenti. Dalle testimonianze raccolte, due malviventi, italiani e con età compresa tra 50 e 60 anni, si sarebbero intrufolati nel palazzo nel primo pomeriggio e avrebbero dato il via a una rapina.

Entrambi hanno il volto nascosto da uno scaldacollo e sono entrambi armati, uno con una pistola e l’altro con un coltello. Dopo aver minacciato i dipendenti li legano con le fascette e procedono nel loro intento criminale.

Il bottino e le indagini delle forze dell’ordine

Non è stata una rapina «soddisfacente» per gli uomini che hanno preso di mira «Il Pagante». Infatti, i due rapinatori sono riusciti soltanto a portare uno zainetto e un orologio da polso marca Tudor dal valore di 4.000 euro. Non hanno sottratto altro dagli uffici. Inoltre, nessuno è rimasto ferito e nessuno ha avuto bisogno di cure.

Ora gli agenti del nucleo operativo della compagnia Duomo stanno svolgendo le indagini per risalire ai rapinatori. Tuttavia, sembra che gli investigatori dovranno fare a meno delle immagini di videosorveglianza. Sia il palazzo che lo studio musicale de «Il Pagante» erano sprovvisti di telecamere. Gli agenti sperano comunque di ottenere informazioni utili grazie alle testimonianze delle 6 persone coinvolte nella rapina.