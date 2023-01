Assalto alla Cgil, in tre condannati con rito abbreviato

A oltre 14 mesi dalla protesta no green pass diventata una vera e propria guerriglia e culminata con l’assalto alla sede della Cgil, il gup ha chiuso il processo con rito abbreviato a tre protagonisti della vicenda. Si tratta di Andrea Savaia, Maurizio Ciocca e Daniel De Filippis. Il primo, genovese di 54 anni, ha ricevuto una condanna a sei anni. I due romani, invece, dovranno scontare una pena di 4 anni. A Savaia, legato proprio ai movimenti no green pass, il pm ha contestato i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. Un capo d’imputazione, quest’ultimo, che non è stato contestato agli altri due condannati.

L’assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021

La vicenda risale al 9 ottobre 2021, quando 10mila manifestanti del movimento no green pass sono scesi in strada a Roma per protestare. Il dissenso contro le norme scelte dal governo per il contenimento Covid, però, sono deflagrate in veri e propri scontri con la polizia. La manifestazione è stata organizzata su Telegram e tra i fautori c’è stata anche Forza Nuova. Quattro gli arresti dopo i tafferugli, culminate con un lancio d’oggetti e il traffico bloccato. Intanto un gruppo di manifestanti si è diretto verso la sede della Cgil, devastandola e occupandola. Nella stessa giornata, anche a Milano si erano registrati scontri, nonostante la portata della protesta, con 5mila manifestanti in movimento, la metà di Roma.

I tre condannati dopo le sentenze di aprile 2022

Nell’aprile dello scorso anno, il 2022, erano arrivate altre sentenze per i fatti legati alla sede della Cgil. Cinque le misure cautelari, che si sono aggiunte alle precedenti venticinque. Tra loro c’era Nicola Franzoni, sul cui canale Telegram è stata organizzata la protesta ed esponente di spicco di Forza Nuova, arrestato insieme ad altri quattro per cui è stato disposto l’obbligo di dimora. Si trattava di Emiliano Esperto, Mirko Passerino, Alessandro Brugnoli e Claudio Toia, per cui è stato disposto anche l’obbligo di firma.