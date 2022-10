Assago, un 46enne accoltella 7 passanti nel centro commerciale Milanofiori: il bilancio è di 1 morto e 6 feriti. Al momento, non si ha un bilancio esatto, ma sarebbero stati feriti con certezza un 28enne, un 30enne e un 40enne. Alcuni dei feriti sarebbero gravissimi, tanto che sarebbe stato chiamato d’urgenza l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti subito il personale sanitario di soccorso e i Carabinieri.

Assago, accoltella nel centro commerciale Milanofiori: 1 morto, 6 feriti con Pablo Mari

Al momento, si sta indagando sulle motivazioni del folle gesto. Non ci sono piste privilegiate. Una lite o un gesto di follia potrebbero essere all’origine della tragedia. L’aggressore, un 46enne di cui non sono state ancora rese note le generalità, sarebbe stato fermato prima dagli altri passanti e poi sarebbe stato consegnato ai Carabinieri di Corsico, che lo avrebbero immediatamente fermato e arrestato. Per ora si sa solo che è un cittadino italiano, che aveva un coltello nella propria disponibilità e che potrebbe essere uno squilibrato.

Non si esclude l’ipotesi di una radicalizzazione che avrebbe portato l’uomo a tentare un atto terroristico, ma le accuse sono di competenza dell’autorità giudiziaria. Tra i 5 feriti ci sarebbe anche un calciatore del Monza di 29 anni, Pablo Mari, di origini spagnole. Oltre alle testimonianze dei clienti, gli inquirenti passeranno al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno del centro commerciale.

Morto un dipendente del centro commerciale

Nell’aggressione sarebbe morto anche un dipendente del centro commerciale. «In merito ai fatti verificatisi nell’Ipermercato di Assago nella serata del 27 ottobre, Carrefour Italia esprime la massima vicinanza ai dipendenti e ai clienti coinvolti nell’aggressione e alle loro famiglie. L’azienda conferma che si è subito attivata per allertare i soccorsi e le forze dell’ordine e per fermare l’aggressore, che è stato preso in custodia, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Rappresentanti dei vertici aziendali si sono immediatamente recati sul posto e sono in stretto contatto con le vittime e le loro famiglie. Carrefour Italia ha inoltre subito attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori coinvolti direttamente o indirettamente nell’accaduto» ha scritto l’azienda in una nota.

Il 46enne avrebbe confessato agli inquirenti di soffrire di depressione e di disturbi psichici da anni. Avrebbe comprato il coltello direttamente nel centro commerciale.