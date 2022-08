Aspirante vedovo stasera su Rai3: trama, cast e curiosità

Stasera 12 agosto, alle 21,20 su Rai3, torna Aspirante vedovo, commedia del 2013 di Massimo Venier. La trama segue le vicende di un imprenditore squattrinato e sua moglie, una delle più ricche industriali del Paese. Quando la donna è vittima di un incidente, il marito credendola morta inizia a sperperarne tutto il patrimonio. Nel cast Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ninni Bruschetta e Alessandro Besentini. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Aspirante vedovo, trama e cast del film stasera 12 agosto 2022 su Rai3

Protagonista del film di Massimo Venier è Alberto Nardi (Fabio De Luigi), imprenditore giovane e pieno di iniziativa ma collezionista di fallimenti. Nessuno dei suoi progetti ottiene risultati soddisfacenti, tanto che alla fine si ritrova sempre con in mano un pugno di mosche. Unico suo affare è stato il matrimonio con la ricchissima Susanna Almiranghi (Luciana Littizzetto), industriale del nord fra le donne più ricche d’Italia. Un affare però unidirezionale, in quanto la donna è ormai allo stremo e non riesce più a tollerare il marito. Per questo decide di lasciarlo, senza aiutarlo a uscire dai debiti che lo sovrastano. Tutto però è destinato a cambiare in pochissimo tempo.

Improvvisamente, Susanna rimane vittima di un incidente aereo. La morte della moglie, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non rattrista Alberto che si ritrova da un giorno all’altro miliardario. Tutti gli averi della donna sono suoi e può disporne come vuole, tanto inizia subito ad atteggiarsi come grande e sapiente industriale. Il sogno però non è destinato a durare. Susanna non è morta, anzi non è mai salita sull’aereo precipitato, e si ripresenta in tutta la sua perfidia. Scoprirà amaramente che, in poche ore al comando, Alberto ha lasciato un segno indelebile nella compagnia di famiglia.

Aspirante vedovo, qualche curiosità sul film stasera 12 agosto 2022 su Rai3

Il film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto è un remake de Il Vedovo, film del 1059 di Dino Risi con protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri. L’opera di Venier ne omaggia la memoria, rivisitandone in chiave moderna la storia. I due protagonisti di Aspirante vedovo avevano già collaborato in precedenza. Littizzetto e De Luigi avevano infatti già condiviso il set di Maschi contro Femmine e del suo sequel Femmine contro Maschi. Per quanto riguarda le location, le riprese si sono svolte fra Torino e Valle d’Aosta. Sbarcato in sala il 10 ottobre 2013, il film ha incassato 1,7 milioni di euro nel primo weekend, arrivando a 4,3 milioni nelle tre settimane di programmazione.