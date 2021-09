Monza, botte e insulti ai bambini dell’asilo: maestra denunciata

Una maestra di 59 anni di una scuola dell’infanzia in provincia di Monza e Brianza è stata denunciata e interdetta per un anno dall’esercizio della professione. Per lei l’accusa di aver maltrattato i suoi alunni, 17 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, compreso uno con disabilità. I carabinieri della Compagnia di Monza hanno immediatamente avviato le indagini dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sui metodi “sospetti” dell’indagata da parte dei genitori dei bambini. I militari hanno così installato telecamere e microfoni all’interno della classe, raccogliendo in due mesi di accertamenti – da aprile a giugno 2021 – un quadro indiziario completo che, consegnato alla Procura, ha consentito all’Autorità giudiziaria di emettere di un provvedimento cautelare.

Maestra d’asilo denunciata a Monza: le intercettazioni raccolte dai carabinieri

Dalle intercettazioni ambientali è emerso come la maestra, in modo abituale, aggredisse i bambini con calci, schiaffi, trascinamenti di peso, associati a imprecazioni e insulti. Tra le aggressioni verbali registrate dai microfoni e dalle telecamere installate dai carabinieri nella struttura ricorrono espressioni come «ti stacco la testa», «ti taglio le mani», «oca», «beduini». Se un bambino non eseguiva i suoi ordini, se rispondeva o disattendeva le sue aspettative, la 59enne reagiva trascinandolo per i vestiti, per le braccia o aggredendolo a calci e pugni.

Maestra d’asilo denunciata a Monza: l’indagine partita dalla segnalazione di alcuni genitori

Le prime segnalazioni alle forze dell’ordine erano partite dalle famiglie preoccupate dei comportamenti di alcuni piccoli che apparivano spaventati e traumatizzati. Segnalazioni che hanno dato il via ad un’indagine durata due mesi e coordinata dalla Procura di Monza. Allontanata dopo un intervento dei carabinieri, la maestra dovrà ora rispondere delle gravi accuse in Tribunale. La donna, residente a Carate Brianza, risulta incensurata e senza nessun analogo precedente in passato. Prima che le fosse notificato il provvedimento era a scuola pronta per iniziare un nuovo anno.