Sanremo 2023, gli ascolti della terza serata: 57,6% di share e 9,2 mln di telespettatori

Secondo i dati Auditel relativi agli ascolti tv, la terza serata del Festival di Sanremo 2023 ha totalizzato il 57,6 per cento di share e tenuto davanti al televisore 9 milioni e 240 mila spettatori. Si tratta della miglior terza serata dell’era Amadeus: nel 2020 lo share era infatti stato pari al 54,5 per cento, nel 2021 al 44,4 per cento e nel 2022 al 55,8 per cento.

Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2023

La prima serata era stata seguita da 10 milioni e 757 mila spettatori, pari al 62.4 per cento di share, mentre la seconda da 10 milioni e 545 mila persone, con uno share del 62,3 per cento. Va ricordato che, rispetto agli altri anni, la concorrenza Mediaset ha deciso di non variare il suo palinsesto e trasmettere, tra gli altri, due dei suoi cavalli di battaglia quali il Grande Fratello Vip e C’è posta per te. Il reality di Alfonso Signorini, andato in onda ieri sera, ha totalizzato il 10,88 per cento di share per un totale di 1 milione e 790 mila spettatori medi. Il programma di Maria De Filippi verrà invece trasmesso in concomitanza alla finale del Festival di sabato 11 febbraio.

Per ora, da quanto è entrato in funzione il sistema di registrazione degli ascolti (1987), il terzo appuntamento che ha fatto registrare lo share maggiore di sempre – considerando solo il valore assoluto – è stato quello del 37esimo Festival (1987) condotto da Pippo Baudo (67,5 per cento). Per quanto riguarda i telespettatori, il numero maggiore si è avuto nel 1995, quando l’evento condotto sempre da Baudo tenne davanti al televisore 15 milioni e 825 mila persone.

Il confronto con gli altri Festival di Amadeus

Entrando nei dettagli degli ascolti registrati dalle terze serate dei precedenti tre Festival, l’anno scorso (2022) la riproposizione di tutte le canzoni in gara era stata seguita da 9 milioni e 369 mila spettatori medi, pari al 54,1 per cento di share. La prima parte (21:30-23:42) era stata seguita da 12 milioni e 849 mila teste (53,2 per cento di share), mentre la seconda (23:46-1:46) da 5 milioni e 454 mila spettatori (56,8 per cento di share).

Nel 2021, l’ascolto medio della manifestazione era stato di 7 milioni e 435 mila spettatori, pari al 44,4 per cento di share. La prima parte (21.31-23.49) era stata vista da 10 milioni e 596 mila italiani (42,4 per cento di share), mentre la seconda (23:53-1:59) da 4 milioni e 369 mila spettatori (50,6 per cento di share).

Nel 2020, il primo festival di Amadeus, la seconda serata aveva raggiunto 9 milioni e 836 mila spettatori medi, con il 54,5 per cento di share. La prima parte (21:23-23:47) era stata seguita da 13 milioni e 533 mila cittadini (53,6 per cento di share) mentre la seconda (23:51-1:59) da 5 milioni 636 mila spettatori (57,2 per cento di share).