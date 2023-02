Sanremo 2023, gli ascolti della seconda serata: 62,3% di share e 10,5 mln di telespettatori

Secondo i dati Auditel relativi agli ascolti tv, la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 ha totalizzato il 62,3 per cento di share e tenuto davanti al televisore 10 milioni e 545 mila spettatori. Si tratta della miglior seconda serata dell’era Amadeus: nel 2020 lo share era infatti stato pari al 53,3 per cento, nel 2021 al 42,1 per cento e nel 2022 al 55,8 per cento.

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2023

La prima serata era stata seguita da 10 milioni e 757 mila spettatori pari al 62.4 per cento di share. Dunque, non si è verificato neanche il classico calo fisiologico della seconda serata.

Per ora, da quanto è entrato in funzione il sistema di registrazione degli ascolti (1987), il secondo appuntamento che ha fatto registrare lo share maggiore di sempre – considerando solo il valore assoluto – è stato quello del 45esimo Festival (1995) condotto da Pippo Baudo (65,42 per cento). Anche per quanto riguarda i telespettatori il numero maggiore si è avuto in quell’anno, quando l’evento tenne davanti al televisore 18 milioni e 389 mila persone.

Il confronto con gli altri Festival di Amadeus

Entrando nei dettagli degli ascolti registrati dalle seconde serate dei precedenti tre Festival, l’anno scorso (2022) la presentazione della seconda tranche di big era stata seguita da 11 milioni e 320 mila spettatori medi, pari al 55,8 per cento di share. La prima parte (21:29-23:33) era stata seguita da 13 milioni e 572 mila teste (55,3 per cento di share), mentre la seconda (23:38-00:50) da 7 milioni e 307 mila spettatori (57,4 per cento di share).

Nel 2021, l’ascolto medio della manifestazione era stato di 7 milioni e 585 mila spettatori, pari al 42,1 per cento di share. La prima parte (21.33-23.55) era stata vista da 10 milioni e 113 mila italiani (41,2 per cento di share), mentre la seconda (00:00-1:42) da 3 milioni e 966 mila spettatori (45,7 per cento di share).

Nel 2020, il primo festival di Amadeus, la seconda serata aveva raggiunto 9 milioni e 693 mila spettatori medi, con il 53,3 per cento di share. La prima parte (21:35-23:55) era stata seguita da 12 milioni e 841 mila cittadini (52,5 per cento di share) mentre la seconda (23:58-1:43) da 5 milioni 451 mila spettatori (56,1 per cento di share).