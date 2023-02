Sanremo 2023, gli ascolti della prima serata: 62,4% di share e 10,7 mln di telespettatori

Secondo i dati Auditel relativi agli ascolti tv, la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha registrato il 62,4 per cento di share e tenuto davanti alla televisione 10 milioni e 757 mila telespettatori. Per Amadeus si tratta del miglior esordio, che supera di dieci punti quello registrato nella sua prima conduzione: nel 2020 lo share era infatti stato pari al 52,2 per cento, nel 2021 al 46,6 per cento e nel 2022 al 54,7 per cento.

Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2023

Nello specifico, la prima parte della prima serata (dalle 21.18 alle 23.44) ha raccolto 14 milioni 170 mila spettatori pari al 61.7 per cento di share mentre la seconda (dalle 23.48 all’1.40) è stata seguita da 6 milioni 296 mila pari al 64.7 per cento. Si tratta della percentuale di share più alta mai registrata dal 1995, quando Pippo Baudo tenne davanti allo schermo oltre 15 milioni di spettatori con uno share del 65,15 per cento.

Per ora, da quanto è entrato in funzione il sistema di registrazione degli ascolti (1987), la prima serata che ha fatto registrare lo share maggiore di sempre – considerando solo il valore assoluto – è stata quella del 38esimo Festival (1988) condotto da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci (69,50 per cento). Per quanto riguarda i telespettatori, invece, il numero maggiore si è avuto l’anno precedente (1987). La kermesse condotta da Pippo Baudo tenne infatti davanti al televisore 17 milioni e 500 mila persone.

Il confronto con gli altri Festival di Amadeus

Entrando nei dettagli degli ascolti registrati dalle serate inaugurali dei precedenti tre Festival, l’anno scorso (2022) l’avvio della kermesse era stato seguito da 10 milioni e 911 mila spettatori medi, pari al 54,7 per cento di share. La prima parte (21:23-23:38) era stata seguita da 13 milioni e 805 mila teste (54,5 per cento di share), mentre la seconda (23:43-1:12) da 6 milioni e 412 mila spettatori (55,4 per cento di share). La rete ammiraglia Mediaset, con la trasmissione del film Poveri ma ricchissimi, aveva raccolto 1 milione e 308 mila spettatori (5,20 per cento di share).

Nel 2021, l’ascolto medio della manifestazione era stato di 8 milioni e 363 mila spettatori, pari al 46,6 per cento di share. La prima parte era stata vista da 11 milioni e 176 mila italiani (46,3 per cento di share), mentre la seconda da 4 milioni e 212 mila spettatori (47,7 per cento di share). Su Canale 5, La vita è una cosa meravigliosa era stata seguita da 1 milione e 568 mila cittadini (6,47 per cento di share).

Nel 2020, il primo festival di Amadeus, la serata inaugurale aveva raggiunto 10 milioni e 58 mila spettatori medi, con il 52,2 per cento di share. La prima parte (21:35-24) era stata seguita da 12 milioni e 480 mila cittadini (51,24 per cento di share) mentre la seconda (24-1:24) da 5 milioni 698 mila spettatori (56,22 per cento di share). Quasi 2 milioni, invece, le persone che avevano preferito il film Ma che bella sorpresa in onda su Canale 5, che registrò il 7,81 per cento di share.