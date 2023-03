Ascolti del Cantante mascherato, Milly Carlucci: «Basta fake news, siamo contenti»

Milly Carlucci interviene sui social per mettere le cose in chiaro sugli ascolti de Il cantante mascherato. Dopo una serie di indiscrezioni apparse sui social, la conduttrice afferma senza troppi giri di parole che nonostante la strada sia difficile, «siamo contenti di quello che stiamo facendo».

Milly Carlucci sugli ascolti del Cantante Mascherato

Il cantante mascherato va in onda su Rai 1 il sabato sera scontrandosi con il serale di Amici di Maria De Filippi che, fino ad ora, in termini di ascolti sta avendo la meglio sul programma della Carlucci. Uno “scontro” che ha generato continui rumors a proposito del futuro della trasmissione, motivo per il quale la conduttrice ha deciso di intervenire pubblicando un video sui suoi profili social.

«Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il cantante mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!», ha esordito Milly che ha spiegato anche perché ha deciso di intervenire con un video per placare queste voci. «Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo».

E ancora: «La strada è difficile. D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai 1 in primavera (ndr, gli anni precedenti la trasmissione andava in onda di venerdì). Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente», ha evidenziato.

«Le fake news minacciano il nostro lavoro»

La Carlucci ha anche ipotizzato l’eventualità di procedere legalmente contro tutte le notizie false: «Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni. Quello che non si può accettare sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come di qualsiasi altro gruppo, non può essere accettata perché è un danno alla rete, al gruppo di lavoro e all’azienda. Stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontano dalle notizie false. Ci vediamo sabato, un bacio, buon divertimento».