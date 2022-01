L’Arco della Pace debutta nel Metaverso grazie a A&S e Reasoned Art

A&S|Events as communication, agenzia fondata da Sara Del Fedele nel 2000, è stata il braccio operativo che ha supportato Reasoned Art, start-up società benefit italiana dedicata alla cryptoarte, nella trasposizione del primo monumento al mondo nel Metaverso, attraverso la realizzazione di un video mapping a 360°. Per tre giorni – 30, 31 dicembre 2021 e primo gennaio 2022 – il collettivo internazionale Ouchhh ha rivestito l’Arco della Pace di Milano con un’innovativa data sculpture, trasformando uno dei monumenti simbolo del capoluogo lombardo in un’opera d’arte immersiva. L’opera AI Dataportal_Arch of Light, che include un’esperienza VR unica nel suo genere, diventerà a breve un NFT, rendendo l’Arco della Pace il primo monumento al mondo mai entrato nel Metaverso.

Operazione realizzata in collaborazione con la Soprintendenza APAB di Milano e il patrocinio del Comune

L’operazione, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Milano e con il patrocinio del Comune, è nata con l’intento di unire tradizione e innovazione, fisico e virtuale, reso possibile grazie allo spirito di collaborazione instauratosi tra Reasoned Art, la start-up, il collettivo Ouchhh che ha realizzato l’opera artistica, A&S che ha avuto il ruolo di management company, Eric Galiani. L’installazione è stata visibile al pubblico dal vivo giovedì 30 dicembre e sabato primo gennaio dalle 18.00 alle 00.00. Venerdì 31 dicembre l’installazione è stata visibile solo in streaming sui canali Youtube, ottenendo visualizzazioni da più di 30 Paesi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Singapore, dagli Emirati Arabi a Hong Kong, dal Regno Unito alla Corea del Sud. «Siamo stati travolti dall’entusiasmo di Giulio Bozzo e Andrea Marec, founder di Reasoned Art, che ci hanno contattato all’inizio di novembre, proponendoci un progetto che sulla carta era irrealizzabile in tempi così stretti», afferma Sara Del Fedele, Ceo e founder di A&S, «ma reduci da un’altra produzione monster per Cartier durante il Fuori Salone 2018, tra i caselli daziari di piazza Sempione, abbiamo deciso di tuffarci in questa avventura tra video art, mapping, NFT e Metaverso. Eric Galliani, produttore esecutivo, è stata la scelta vincente per sviluppare tutta l’operatività tecnica necessaria per realizzare il progetto ed oltremodo indispensabile per le relazioni con le istituzioni».