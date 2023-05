Arturo Gravalos morto a 25 anni: addio al corridore della Eolo-Kometa

Davide Bais aveva dedicato la tappa vinta al Giro d’Italia 2023 ad Arturo Gravalos, ma purtroppo il corridore non ce l’ha fatta. Il 25enne spagnolo della Eolo-Kometa era malato da tempo per un tumore al cervello scoperto nel mese di novembre 2021: il suo team ha dato la triste notizia e per il suo ricordo correrà con il lutto al braccio al Giro d’Italia. La federazione riojana di ciclismo: «Vola alto Arturo, vola libero mentre i nostri ragazzi si allenano per diventare campioni come te».

La morte di Arturo Gravalos e la sua carriera

Arturo Gravalos ha perso la battaglia che combatteva da tempo: il 25enne spagnolo della Eolo-Kometa, che stava cercando di contrastare un tumore al cervello, ha perso la vita nella notte nell’ospedale in cui era ricoverato dal mese di aprile. Aveva scoperto la malattia nel novembre 2021, il 12 maggio il compagno Davide Bais gli aveva dedicato la vittoria della tappa con arrivo sul Gran Sasso. Arturo era nato a Saragozza in Spagna il 2 marzo 1998, era diventato professionista nel 2021 con la Kometa, con un 43° posto al GP Lugano come miglior risultato da esordiente. Poi la scoperta della malattia e la battuta d’arresto della carriera, prima della morte avvenuta nella notte.

Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us. pic.twitter.com/W8TMBZ3IDD — EOLO-KOMETA Cycling Team (@EoloKometaTeam) May 19, 2023

L’annuncio del decesso

Ad annunciare la triste scomparsa del 25enne è stato un comunicato della Eolo-Kometa, che nella tappa di oggi da Borgofranco Ivrea a Crans Montana correrà con il lutto al braccio per il ricordo di Arturo. Un lungo ricordo pubblicato anche sui canali social della squadra ciclistica. Nella notte anche la federazione riojana di ciclismo aveva pubblicato la notizia della scomparsa con una lettera d’addio: «Te ne sei andato, Arturo, te ne sei andato per sempre: sei passato per le nostre vite come una stella fugace, però brillerai per sempre nei nostri cuori. Amarti è stato facile, dimenticarti sarà impossibile. Vola alto Arturo, vola libero mentre i nostri ragazzi si allenano per diventare campioni come te. Li aiuteremo a realizzare anche i tuoi sogni».