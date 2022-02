Articolo 31, perché si sono sciolti? Componenti e canzoni del gruppo

Nati negli anni Novanta a Milano e autori di nove album, gli Articolo 31 sono stati un gruppo musicale di notevole successo tanto in Italia quanto all’estero fino al 2006, anno in cui i componenti si sono sciolti e hanno intrapreso strade separate: quali sono le loro canzoni più note e perché è avvenuta la rottura?

Articolo 31: componenti e perché si sono sciolti

Composta da J-Ax e DJ Jad, rispettivamente rapper e disc jockey, la band ha preso il nome dalla Section 31 del Broadcasting Authority Act, una legge emanata dal parlamento irlandese nel 1976 in seguito ai disordini in Irlanda del Nord che costituiva una seria minaccia alla libertà di espressione in quel paese e che fu abrogata solo nel 1994.

Dopo sedici anni di attività, nel 2006, il duo ha intrapreso una sorta di pausa di riflessione durante la quale gli artisti hanno avviato carriere soliste. Entrambi hanno sempre negato l’esistenza di un litigio o di un malumore all’origine della separazione, che sarebbe invece avvenuta per la volontà dei due di emergere singolarmente. Dj Jad aveva infatti affermato che “non abbiamo litigato e anzi sono contento per i suoi traguardi, ma io ci tengo a portare avanti i miei valori” e J-Ax aveva confessato che la rottura era partita da lui perché voleva “dimostrare a tutti che potevo farcela anche da solo”.

Negli anni a seguire non sarebbero però mancati dissidi per il fatto che Dj Jad avrebbe provato a riutilizzare il marchio escludendo l’ex compagno e affermando che gli Articolo 31 non avrebbero più avuto un frontman fisso. Un fatto che non fece piacere alla Best Sounds, etichetta che produceva i dischi del gruppo, che non gli diede l’accordo per usare il nome. Ciononostante, diversi anni dopo (2018), il duo si è riunito per esibirsi in dieci serate al Fabrique di Milano in occasione dei 25 anni di carriera di J-Ax.

Articolo 31: le canzoni

Tra le canzoni più note degli Articolo 31, pubblicate tra il 1993 e il 2003 vi sono: