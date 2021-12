Piove sul ghiacciato

In un futuro non troppo lontano la pioggia potrebbe sostituire la neve al circolo polare Artico. A lanciare l’allarme è un nuovo studio dell’Università di Manitoba, in Canada, pubblicato su Nature Communications. La causa principale risiede nel surriscaldamento globale, tanto che il fenomeno sembra inarrestabile pur mantenendo le recenti promesse della Cop26. Un evento talmente vasto che rischia di avere conseguenze disastrose per l’intero pianeta, dall’innalzamento dei mari alla moria di animali.

L’Artico potrebbe essere dominato dalle piogge già nel 2060

Oggi, nel circolo Artico la neve la fa chiaramente da padrona. Lo studio però suggerisce che la tendenza è destinata a invertirsi già entro la fine del 21esimo secolo, molto prima del previsto. «Nell’Artico centrale, stiamo assistendo a una transizione anticipata alle precipitazioni», ha dichiarato al Guardian Michelle McCrystall, ricercatrice dell’Università di Manitoba e principale autrice del rapporto. Lo studio ha fatto uso di modelli climatici differenti, mostrando cambiamenti sostanziali soprattutto durante la stagione autunnale. Secondo le previsioni, l’Artico centrale sarà dominato dalle piogge già entro il 2060 o 2070, vent’anni prima di quanto si pensasse in precedenza.

Le conseguenze saranno molteplici e non riguarderanno esclusivamente l’area polare. Gli esperti infatti ritengono che il rapido riscaldamento della zona potrebbe portare a un aumento dei fenomeni climatici estremi in Europa, Asia e Nord America. «Ciò che accade nell’Artico, riguarda tutto il mondo», ha proseguito McCrystall. «Il riscaldamento è talmente deciso che avrà effetti anche sull’emisfero meridionale».

Gli accordi della Cop26 potrebbero non bastare

A peggiorare il quadro è anche il fatto che i recenti accordi della Cop26 potrebbero risultare insufficienti. Come sostiene il rapporto, se le promesse fatte durante il convegno sul clima di Glasgow dovessero essere mantenute, l’aumento della temperatura rimarrebbe a un livello comunque dannoso di 2,4 gradi centigradi. Gli scienziati ritengono addirittura che anche contenere la crescita fra 1,5 e 2 gradi non sortirebbe alcun effetto sul circolo polare Artico.

Fondamentale per la formazione del ghiaccio sul mare, la neve è indirettamente essenziale per calmierare l’aumento del livello del mare. Temperature più alte e pioggia costante si concretizzerebbero in uno scioglimento sempre maggiore dei ghiacciai, con il conseguente innalzamento delle acque, mettendo a serio rischio tutte le aree costiere del pianeta. A pagare un prezzo molto alto anche la fauna locale, tra cui renne, caribù e buoi muschiati. La pioggia gelerebbe durante le ore fredde della giornata, formando uno spesso strato di ghiaccio al di sopra dell’erba di cui la fauna necessita per sopravvivere. «Gli animali non sono in grado di sfondare lo strato di ghiaccio», ha proseguito la dottoressa McCrystall. «Per questo patirebbero la fame e non potrebbero sopravvivere a lungo».

La scienza si divide fra sostenitori e scetticismo

«I nuovi modelli non potrebbero essere più chiari», ha concluso James Screen, docente dell’Università di Exeter nel Regno Unito e coautore dello studio. «L’Artico sarà più umido, la pioggia sostituirà la neve e i mari si alzeranno». Meno drastico invece Gavin Schmidt, membro del Nasa Goddard Institute for Space Studies. Intervistato dal Guardian ha detto di non potersi fidare di tali studi in quanto i modelli climatici prevedono per il futuro temperature più alte rispetto al previsto, non essendo dunque del tutto attendibili.