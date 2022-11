Arthur Leclerc in F2: correrà con il team DAMS

Arthur Leclerc approda in Formula 2. Il giovane monegasco, fratello del pilota della Ferrari Charles Leclerc, è diventato pilota del team DAMS. Per lui si apre un nuovo capitolo della sua carriera e la possibilità di mettersi in mostra per arrivare alla Formula 1, gareggiando insieme al fratello.

L’annuncio della DAMS su Arthur Leclerc

L’annuncio di Arthur Leclerc al team DAMS di Formula 2 è arrivato in giornata. La squadra francese che gareggia in F2 ha infatti fatto questo annuncio ai giornalisti: «Siamo lieti di dare il benvenuto ad Arthur in DAMS nel 2023. Nel corso della sua carriera ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale e ha dimostrato di essere in grado di vincere». A dichiarare queste parole ci ha pensato Charles Pic, pilota francese che ha gareggiato anche in Formula 1 nel corso della sua carriera e che ora è il proprietario del team DAMS.

Si apre dunque un nuovo capitolo per Arthur Leclerc che ha appena 22 anni ma è ansioso di mettersi in mostra e di poter seguire la scia di successi del fratello.

I risultati del giovane pilota

Il giovane pilota monegasco nelle ultime due stagioni ha gareggiato in Formula 3, facendo intravedere il suo talento e ottenendo buoni risultati. Infatti, membro del team Prema ed allievo della Ferrari Driver Academy, ha vinto tre gare. Le prime due sono arrivate in Francia e in Olanda nel 2021, mentre l’ultima è arrivata in Gran Bretagna nel corso del 2022. Ha concluso la stagione al sesto posto in classifica, distante ma non troppo dal vincitore 21enne della Formula 3, ovvero il francese Victor Martins.

Ora Arthur Leclerc è atteso sul tracciato di Yas Marina dal 23 al 25 novembre per i test ufficiali della Formula 2. In questo modo, potrà prepararsi alla ripresa del campionato il prossimo marzo in Bahrain e affrontare le successive 14 gare in calendario.