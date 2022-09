Artemis, la Nasa ci riprova: lancio del razzo previsto dalle 20.17 ora italiana

Ancora problemi di alimentazione per la missione Artemis I. Nel razzo lunare, il cui lancio è previsto per oggi 3 settembre dopo il rinvio di lunedì scorso, è stata rilevata una nuova perdita durante la fase di caricamento dell’idrogeno liquido. L’intervento dei tecnici, che ha comportato un ritardo di almeno 30 minuti, non ha però risolto completamente il problema e ora, stando alla Cnn, il team interverrà di nuovo.

Il meteo dovrebbe essere favorevole al 60 per cento

Occhi poi puntati alle condizioni meteo. Secondo l’ufficiale metereologico Melody Lovin c’è un 60 per cento di possibilità che siano favorevoli al momento del lancio, percentuale che verso la fine della finestra aperta dalla Nasa arrivano all’80 per cento.

La finestra per il lancio si apre alle 20.17 ora italiana e si chiuderà alle 22.17

La finestra per il lancio si apre questa sera alle 20.17 ora italiana e dura due ore. L’enorme razzo Space Launch System (SLS) alto 98 metri partirà dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, portando in orbita il veicolo spaziale Orion che proseguirà il suo viaggio verso il nostro satellite. La missione non prevede la presenza di astronauti ma dal suo esito dipenderanno le future missioni lunari.

I motivi dell’annullamento del lancio il 29 agosto scorso

Lunedì 29 agosto il lancio era stato sospeso a causa di un sensore che aveva segnalato temperature fuori norma in uno dei motori del razzo che era a -193 °C invece dei previsti -215. Durante la settimana i tecnici della Nasa erano arrivati alla conclusione che in realtà si trattasse di un errore di rilevamento del sensore.