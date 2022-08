Artemis, lancio annullato: nuovo tentativo il 2 settembre

La Luna può attendere. A causa di un problema tecnico al motore numero 3 il lancio della della missione Artemis 1 verso il nostro satellite è stato sospeso. Se ne riparlerà il 2 o il 6 settembre, queste le due date fissate. Il conto alla rovescia era stato fermato quando mancavano 40 minuti al lancio per dare modo ai tecnici della Nasa di risolvere i problemi di uno dei quattro motori RS-25. Il lancio era atteso per le 14.33 italiane. Il problema è dovuto al processo di raffreddamento che fa scorrere idrogeno liquido nel motore per abbassarne la temperatura.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom — NASA (@NASA) August 29, 2022

La prossima finestra per ritentare il lancio: il 2 e il 6 settembre

Il lift-off, ossia il momento di stacco di SLS dalla piattaforma di lancio, era previsto per le 14.33 ora italiana dal Pad 38B del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Già ieri il lancio era stato messo in dubbio a causa delle condizioni meteo. La Nasa ha previsto altri due slot: venerdì 2 settembre fra le 19.48 e le 21.48, mentre il secondo il 6 settembre fra le 00.12 e le 02.12, sempre ora italiana. In caso di ulteriori problemi, il lancio di Artemis 1 slitterebbe ancora ma resta previsto entro la metà del 2023.

Artemis 2 e Artemis 3

Artemis è il primo programma spaziale che intende riportare, dopo circa 50 anni, l’uomo sulla Luna. Il volo che era previsto per oggi – della durata di 40 giorni nell’orbita del satellite della Terra – doveva essere un primo test senza equipaggio umano. In caso di successo, fra due anni la Nasa darà avvio ad Artemis 2 e Artemis 3, per un nuovo grande passo per l’umanità. Con l’obiettivo futuro di creare avamposti sul suolo lunare e andare alla conquista di Marte. In particolare Artemis 2 sarà un volo con equipaggio che orbiterà intorno alla Luna senza atterrare sulla superficie, in modo simile a quanto fatto dall’Apollo 8. I quattro membri dell’equipaggio saranno decisi entro la fine di quest’anno.