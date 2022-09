Artemis, annullato ancora il lancio: lunedì 5 settembre nuovo tentativo

Niente da fare. La Nasa oggi sabato 3 settembre ha deciso di annullare il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1 diretta alla Luna dopo il primo stop del 29 agosto. È stata rilevata una perdita durante il caricamento dell’idrogeno liquido che, nonostante tre interventi tecnici, non è stata risolta. Il prossimo tentativo di lancio è fissato per lunedì 5 settembre. La finestra per il lancio si sarebbe dovuta aprire questa sera alle 20.17 ora italiana. L’enorme razzo Space Launch System (SLS) alto 98 metri al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, deve portare in orbita il veicolo spaziale Orion che proseguirà il suo viaggio verso il nostro satellite. La missione non prevede la presenza di astronauti ma dal suo esito dipenderanno le future missioni lunari.

I motivi dell’annullamento del lancio il 29 agosto scorso

Anche lunedì 29 agosto il lancio era stato sospeso a causa di un sensore che aveva segnalato temperature fuori norma in uno dei motori del razzo che era a -193 °C invece dei previsti -215. Durante la settimana i tecnici della Nasa erano arrivati alla conclusione che in realtà si trattasse di un errore di rilevamento del sensore.