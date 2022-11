Artemis 1, dove seguire in diretta il lancio della missione lunare della Nasa

Forse è la volta buona. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, la Nasa è pronta per un nuovo tentativo di lancio per Artemis 1, la nuova missione lunare dell’agenzia spaziale americana. Il test senza equipaggio avvierà un programma che intende riportare l’uomo sulla Luna nei prossimi anni. Il lancio è attualmente previsto per le 7.04 italiane di domani 16 novembre, con una finestra di due ore. Già avviato il countdown, ma la tempesta Nicole ha già fatto insorgere alcuni problemi strutturali. Dall’Italia sarà possibile seguire la missione in diretta su Focus, al canale 35 del digitale terrestre, e in streaming. Ecco una guida per non perdere nessun momento di Artemis 1.

#Artemis I is launching to the Moon! Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63 — NASA (@NASA) November 14, 2022

Artemis 1, tutte le fasi del lancio previste dalla Nasa

Il rifornimento del razzo SLS e l’atteso lift off

Già in corso il countdown di due giorni per il lancio. Come conferma la stessa Nasa, il conto alla rovescia ha avuto inizio 46 ore e 40 minuti prima del vero lift off, come da procedura. In questo lasso di tempo avviene, come ricorda Astrospace, la “Call to Station”, ossia l’operazione che porta formalmente coloro che saranno in prima linea nel lancio alle loro rispettive postazioni. Le ore successive serviranno ad alimentare le varie componenti del razzo SLS a livello elettrico, dai computer di bordo fino alla capsula Orion che conterrà le 12 telecamere che fungeranno da occhi per gli scienziati.

Alle 22 di stasera, in diretta sul canale streaming Nasa Tv con commento in inglese, inizieranno le fasi di rifornimento dello Space Launch System. I serbatoi conterranno l’incredibile quantità di 2 milioni e 800 mila litri di carburante. La procedura dovrebbe durare fra le tre e le quattro ore. Prima però saranno effettuati gli ultimi briefing sulle condizioni meteo e la reale fattibilità del lancio. Alle ore 4.30 italiane invece inizierà il momento della verità, con le ultime operazioni prima del vero lift off. La diretta sarà disponibile, oltre che su NasaTv, anche sui social della Nasa e sui canali di Astrospace. Circa un quarto d’ora prima del lancio, alle 6.45, partirà il collegamento di Focus, sul canale 35 del digitale terrestre. Il lancio di Artemis 1 è previsto per le 7.04 italiane, con finestra di lancio di due ore. Un’ora dopo seguirà, su Nasa Tv, la conferenza stampa.

Prime immagini e nuove date in caso di rinvio

Dopo le fasi di lancio, la Nasa trasmetterà intorno alle 14.30 la prima manovra della capsula Orion che si dirigerà verso la Luna. Due ore dopo invece sarà il turno di uno dei momenti più emozionanti. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, Artemis 1 dovrebbe fornire le prime immagini della Terra dallo spazio. Tuttavia non bisogna escludere ulteriori problemi prima del lancio. Già nella giornata di ieri la Nasa aveva dovuto nuovamente annullare le operazioni per l’arrivo della tempesta Nicole, che aveva danneggiato una sezione dell’orbiter. Qualora dovessero sorgere nuovi imprevisti, il prossimo lancio è previsto per sabato 19 novembre. La missione durerà 26 giorni, molto meno dei 42 previsti inizialmente, prima di tornare sulla Terra e rituffarsi nel Pacifico a largo di San Diego, in California.