Artemest chiude un round di investimento da 15 milioni di euro guidato da Iris Ventures

Ippolita Rostagno e Marco Credendino, stanchi ma soddisfatti, hanno appena chiuso per Artemest, la loro creatura, un nuovo round di investimento da 15 milioni, guidato dal Fondo ispano-londinese Iris Ventures. Partita nel 2015, l’avventura di raccogliere attorno a un marketplace il meglio dell’artigianato italiano è stata fortemente voluta da Ippolita Rostagno, figura eccentrica di artista-imprenditrice, già presente da quasi 30 anni sul mercato americano con il suo brand di alta gioielleria IPPOLITA (negozi in Madison Avenue a New York, in Michigan Avenue a Chicago, un mese fa l’approdo in Europa con l’apertura in via Montenapoleone 23 a Milano). «L’artigianato è una componente fondamentale per lo sviluppo del mondo per come lo vediamo oggi e unisce generazioni attorno all’idea che l’arte è importante e deve essere valorizzata», dice Ippolita Rostagno. «La nostra ambizione è quella di promuovere questa tradizione, contribuendo a portare la bellezza nella vita quotidiana delle persone e mettendo a disposizione di un pubblico internazionale oggetti speciali e unici». Marco Credendino (CEO e co-founder) aggiunge: «I nostri nuovi partner ci sosterranno nel consolidamento del nostro servizio, sviluppando ulteriormente la nostra tecnologia e ci aiuteranno ad espanderci nei mercati globali con maggiore autorità e più rapidamente. Il processo di crescita resterà sempre coerente con la nostra brand identity e con i valori fondanti di Artemest, e con la nostra missione di preservare l’arte e l’artigianato italiano».

In Italia esistono 1,3 milioni di piccole imprese di artigianato che danno lavoro a 3 milioni di persone

Si stima che in Italia ci siano più di 1,3 milioni di piccole imprese di artigianato locale che danno lavoro a più di 3 milioni di persone. Questo settore tutela e valorizza un patrimonio di inestimabile valore, generato dall’incrocio di famiglie, territori e tradizioni. Oggi, in un mondo sempre più globalizzato, in cui tutto è a portata di clic, l’artigianato sta acquisendo sempre più importanza, non solo per gli esperti del settore ma anche per i clienti più esigenti che comprendono il valore di un oggetto unico nel suo genere, realizzato a mano. Artemest si inserisce in questa realtà in modo rivoluzionario e mette la tecnologia al servizio degli artigiani e delle loro attività, creando un vero e proprio network tra le realtà artigianali e gli acquirenti di tutto il mondo.

L’idea di Artemest nata durante un viaggio a Firenze

Ippolita Rostagno decise di lanciare questa iniziativa a seguito di un viaggio a Firenze, durante il quale realizzò con sgomento che molti degli artigiani locali facevano fatica a portare avanti le loro attività, a causa delle difficoltà a raggiungere nuovi clienti. Per gli artigiani risultava molto difficile rivolgersi ad un pubblico internazionale poiché non avevano i mezzi di comunicazione adatti ad esportare il proprio prodotto per farlo conoscere nel resto del mondo. Ippolita Rostagno e Marco Credendino (ex Yoox-Net-à-porter) sono partiti proprio da questa criticità per sviluppare la loro visione: creare un ponte di collegamento tra l’artigianato italiano e i clienti del lusso internazionali. Alcuni Fondi di investimento, tra cui il francese Olma Luxury Holdings, hanno creduto in loro e oggi festeggiano l’ingresso di un nuovo investitore: Iris Ventures. Montse Suarez, fondatrice e managing partner di Iris Ventures, aggiunge: «Ciò che facciamo con Iris Ventures è trovare visionari che costruiscano realtà orientate alla trasformazione e al continuo aggiornamento. Artemest rappresenta un perfetto esempio di tutto ciò poiché custodisce l’eccellenza artigianale italiana e la sua creatività, regalando alla comunità di artigiani e piccole imprese la possibilità di preservare il proprio patrimonio rendendolo accessibile ad un pubblico globale. Siamo estremamente orgogliosi di unirci ad Ippolita, Marco e al team di Artemest nella loro missione e di supportarli in questo entusiasmante progetto».