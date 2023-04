Artem Uss è in Russia: «Costretto a fuggire»

A due settimane dalla fuga dai domiciliari, Artem Uss è stato ritrovato. Il figlio del governatore della regione siberiana del Krasnoyarsk è in Russia ed è sano e salvo. A comunicarlo è stato lo stesso imprenditore, fuggito da Milano dov’era stato arrestato con diversi capi d’accusa, a poche ore dalla possibile estradizione negli Stati Uniti. Uss ha parlato all’agenzia russa Ria Novosti e ha dichiarato: «Sono in Russia. In questi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili sono state con me. Grazie a loro».

Uss: «Sono stato costretto a fuggire»

A Ria Novosti, Artem Uss racconta le ultime settimane, con la fuga dagli arresti domiciliari e il ritorno in patria, mentre le autorità italiane e americano lo cercavano in tutta Europa. Il figlio di Aleksander Uss, governatore del Krasnoyarsk, spiega: «Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara partigianeria politica e di essere pronto a piegarsi alle pressioni delle autorità statunitensi. Sono tornato in Patria perché sono stato costretto a fuggire». E sul portale dell’agenzia russa ci sarebbe anche il racconto della rocambolesca fuga. Artem Uss ha prima tagliato il braccialetto elettronico e poi è salito in auto, fino all’aeroporto. Lì, grazie a documenti falsi, è riuscito a imbarcarsi.

Gli Usa avevano richiamato l’Italia

La notizia arriva a quasi due settimane dall’evasione e a una dalla notizia del richiamo che il Pentagono avrebbe fatto alle autorità italiane. Il 29 novembre del 2022, infatti, il dipartimento di Giustizia americano ha inviato una lettera al ministero italiano, protocollata poi il 19 dicembre dalla Corte d’appello di Milano. Dagli Stati Uniti si sottolineava un’esigenza, quella di «garantire» che Uss non potesse fuggire e quindi sottrarsi all’eventuale consegna. Si attendeva ancora il procedimento legato all’estradizione, arrivato poco prima della fuga. Nella missiva si riteneva che i domiciliari non fossero sicuri. Per il dipartimento, si legge, «non garantiscono efficacemente la disponibilità del latitante per un eventuale consegna». E nel sottolinearlo ulteriormente si faceva riferimento a un documento precedente, dell’ottobre 2022, in cui si parla di «altissimo rischio di fuga» da parte dell’imprenditore russo.