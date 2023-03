L’imprenditore russo Artem Uss, figlio del governatore di una regione siberiana, evade i domiciliari a Milano

Il celebre Artem Uss, imprenditore russo e figlio del governatore di una regione siberiana, la Krasnoyarsk Krai, arrestato lo scorso 17 ottobre, è evaso dai domiciliari dopo aver rotto il braccialetto elettronico. Proprio due giorni fa la Corte d’Appello di Milano ha concesso l’estradizione negli Stati Uniti. Ieri pomeriggio, però, i carabinieri non lo hanno più trovato nell’abitazione nel milanese in cui è stato domiciliato in attesa proprio dell’estradizione. Ormai quasi sei mesi fa, le autorità italiane avevano fermato l’uomo in aeroporto, proprio perché su di lui pendeva un mandato d’arresto internazionale. I due, padre e figlio, sono membri del partito di Vladimir Putin, Russia Unita.

Uss evaso dai domiciliari: i carabinieri lo cercano

Adesso sono scattate le ricerche. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che starebbero tentando di ricostruire i movimenti e di trovare qualsiasi elemento utile per la seconda cattura. Su di lui pendono le accuse di contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia, con cui ha eluso le sanzioni che l’Occidente ha imposto sui cittadini russi e sugli oligarchi dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Ma si parla anche di frode bancaria. Cadute le accuse di contrabbando di tecnologie militari dagli Usa alla Russia e di riciclaggio, almeno nel processo per l’estradizione portato avanti in Corte d’Appello a Milano.

Per la difesa di Uss il suo arresto finalizzato a «uno scambio di prigionieri»

I legali dell’uomo avevano fatto notare durante un’udienza che gli Stati Uniti avrebbero fatto arrestare l’imprenditore per procedere poi a uno «scambio di prigionieri». Washington sarebbe stata interessata, secondo gli avvocati, al rilascio di Paul Whelan, uomo d’affari condannato a 16 anni di carcere a Mosca nel 2020. Le accuse ad Uss, invece, erano state mosse dal tribunale federale di New York e riguardavano cinque cittadini russi in totale. Tra i materiali acquisiti dal gruppo, in attesa di imbarcarsi da Milano per Instanbul, ci sarebbero stati semiconduttori e microprocessori da utilizzare per aerei da combattimento e sistemi missilistici.

