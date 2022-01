Come la moda si sta appropriando dell'arte

Aumenta il debito della moda nei confronti dell’arte. Le cronache degli ultimi giorni confermano la tendenza degli stilisti a impadronirsi della creatività dei grandi nomi della pittura e della scultura, per non parlare della fotografia. Si tratta di molto di più di una contaminazione: è la prova di una ricerca frenetica di contenuti, che però arrivano inevitabilmente dal passato.

Paco Rabanne lancia i Nft dei lavori di Vasarely

Qualche esempio? Paco Rabanne, con il direttore creativo Julien Dossena, innamoratissimo del Metaverso, ha lanciato una serie di Nft (Non Fungible Token) dei lavori dell’artista Victor Vasarely. Il via è stato dato il 13 gennaio e sarà seguito da altri drop nelle prossime settimane: ovviamente, tutto è nato con la collaborazione di Vasarely Foundation, dato che l’artista è scomparso nel 1997.

Fendi si affida a Vascellari e Della Valle a Pistoletto

Tornando alla fisicità della moda, ecco Fendi con lo show impreziosito da Nico Vascellari, ideatore di una rampa sopraelevata in acciaio spazzolato da forma di doppia effe. Artista contemporaneo tra i più conosciuti, Vascellari è legato a Delfina Delettrez, la figlia di Silvia Venturini Fendi: dieci anni fa aveva fondato una band, il gruppo Ninos Du Brasil, inventando una litania brasiliana della durata di 40 minuti che introduceva il repertorio. Diego Della Valle, affidando lo stile a Walter Chiapponi, ha puntato un famosissimo esponente dell’arte italiana: «Questa stagione ho guardato con particolare attenzione alle opere di Michelangelo Pistoletto e sono partito dal voler interpretare il mondo del classico degli Anni 70, che è cuore del suo lavoro ma incarna anche il dna di Tod’s, riportandolo ai giorni nostri». Che poi Pistoletto è quello della Venere degli stracci, opera guardata da più di uno stilista con enorme preoccupazione.

L’omaggio della Camera nazionale della moda a Giovanni Gastel

E poi, come si può non parlare di Missoni? La nuova stagione autunno-inverno prende spunto da Giulio Turcato. Un altro stilista, Massimo Giorgetti, ha deciso che il suo nuovo spazio «ogni sei mesi accoglierà opere di creativi diversi»: si comincia con Gaetano Pesce, un vero e proprio gigante della scultura, del designer e dell’architettura. Infine, l’omaggio di Cnmi, ovvero la Camera nazionale della moda italiana presieduta da Carlo Capasa, al genio di Giovanni Gastel, il fotografo scomparso lo scorso anno: una mostra alla Triennale per ricordare l’apporto fornito dal nipote di Luchino Visconti a un universo, quello degli stilisti, che ha sempre bisogno di nuovi fonti di creatività.

La vera arte cozza con i tempi dell’intrattenimento

Gabriele Simongini, nel suo saggio intitolato Arte e identità della specie umana, pubblicato da Manfredi Edizioni, sottolinea che «l’arte è oggetto di un’aggressione parassitaria da parte della moda». Il docente e critico afferma che «fra gli effetti più devastanti c’è la prevalenza di una creatività teatralizzata al servizio del profitto, dell’investimento e dell’intrattenimento, come qualsiasi altro prodotto. Troppa arte contemporanea chiede al suo pubblico di regredire, di rinunciare a risultati assoluti, di accontentarsi di un frammento, di una trovata o di una mezza idea. La vera arte dovrebbe crescere e misurarsi nei tempi lunghi della natura e del cosmo, non in quelli effimeri dell’intrattenimento e in quelli speculativi del sistema finanziario. Dovrebbe seguire con pazienza la via del difficile, dell’indicibile e non quella della facilità superficiale». Sì, in molti casi un artista crea, nel silenzio del proprio studio, isolato dal mondo, e poi arriva la moda…