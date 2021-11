Il 5 novembre Art Garfunkel compie 80 anni, traguardo raggiunto da Paul Simon, con cui formò il celebre duo, il 13 ottobre scorso. Nato a Forest Hill, nel Queens, da una famiglia ebrea di origine romena, Arthur Ira Garfunkel incontra Paul Simon alle elementari. Tra il 1956 e il 1962 i due si esibiscono con il nome di Tom&Jerry poi, nel 1963, danno vita ai Simon & Garfunkel e l’anno dopo pubblicano il primo disco Wednesday Morning, 3 A.M. Vista la fredda reazione della critica, si separano ma l’anno successivo il produttore Tom Wilson decide di rieditare la canzone The Sound of Silence e pubblicarla come singolo. Il brano raggiunge la vetta della classifica di Billboard. Nel 1967 un altro grande successo: Mrs Robinson riscritta da Paul Simon (in origine era Mrs Roosvelt) per Il Laureato. Simon & Garfunkel diventano le stelle del folk Usa, ma nel 1970 dopo la pubblicazione del loro album più famoso, Bridge over Troubled Water, si separano a causa di divergenze caratteriali.

La carriera solista di Art Garfunkel e l’annuncio del ritorno in scena alla vigilia degli 80 anni

Dopo anni di carriera solista, Art spinge per una reunion che va in scena agli inizi degli Anni 80 con lo storico concerto a Central Park del 19 settembre 1981 a cui parteciparono più di 500 mila persone. Le incomprensioni tra i due però hanno la meglio e alla fine l’annunciato nuovo album della coppia viene firmato solo da Paul Simon. Uno schiaffo per Garfunkel che decide di ritirarsi. Nel 1988 il ritorno con l’album Lefty poi, nel 1993, esce Up ‘til Now. Forse il suo lavoro più riuscito di questo periodo è il live Across America del 1996. Nel 2003 Art Garfunkel dopo aver inciso Everything Waits to Be Noticed torna a esibirsi con Paul Simon in un tour di grande successo. Nel 2007 arriva Some Enchanted Evening, il suo ultimo album. Il 23 agosto di quest’anno con un video pubblicato sul suo sito Garfunkel annuncia il suo ritorno in scena sulle note di Scarborough Fair. È proprio con questa performance che Tag43 vi augura il buongiorno.