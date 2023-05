L’Arsenal cancella il tweet di auguri all’ex Arshavin: il giocatore appoggia l’esercito russo

Dopo essere stato bersagliato dalle critiche per qualche ora, l’Arsenal Football Club ha deciso di cancellare il tweet in cui augurava buon compleanno all’ex Andrey Arshavin. Il calciatore, che ha compiuto 42 anni il 29 maggio, infatti, sostiene apertamente l’esercito russo. Nemmeno il video scelto dalla squadra londinese con i suoi quattro gol segnati contro il Liverpool nel 2009 è stato sufficiente a far dimenticare il suo appoggio incondizionato a Mosca nella guerra in Ucraina.

Arshavin si era detto pronto ad arruolarsi

L’ex centrocampista dell’Arsenal, ora vicedirettore generale per lo sviluppo sportivo dello Zenit, ha giocato nella squadra londinese per cinque stagioni, dal 2009 al 2013, per un totale di 144 partite ufficiali e 31 reti segnate. Nell’ottobre del 2022, nel pieno della mobilitazione voluta da Vladimir Putin, aveva dichiarato che se fosse stato richiamato non si sarebbe tirato indietro come altri colleghi, anzi. «So che alcuni se ne sono andati, sono scappati», aveva commentato senza giri di parole. «Sicuramente non me ne andrò».

Il video per i tifosi russi di Roberto e Balde imbarazza il Barcellona che chiede scusa a Kyiv

L’Arsenal non è l’unica squadra a cui Mosca, indirettamente, ha creato qualche problema. A metà maggio, il Barcellona era finito nel mirino dopo che Sergi Roberto e Alex Balde avevano ringraziato i tifosi russi. «Un grande saluto a tutti i tifosi del Barcellona in Russia! Arrivederci!», aveva detto Balde in un video. «Cari fan dalla Russia! Grazie mille per il vostro sostegno e la vostra energia! Anche voi fate parte di questa vittoria! Spero che insieme vinceremo molti altri titoli!», aveva aggiunto Roberto. Il videomessaggio dei calciatori blaugrana era poi stato pubblicato sulla pagina Instagram di Okko, l’emittente che trasmette le partite della Liga nella Federazione Russa.

Dal canto suo, il club da sempre a fianco di Kyiv, aveva ufficialmente preso le distanze dal messaggio considerato offensivo per i tifosi in Ucraina. «Vogliamo sottolineare il nostro impegno per una soluzione pacifica del conflitto e la nostra convinzione nel valore dello sport come strumento per avvicinare i popoli», recitava il comunicato della squadra. «Esprimiamo ancora una volta il nostro sostegno al popolo ucraino e ci rammarichiamo profondamente che questo videomessaggio abbia offeso i nostri tifosi in Ucraina».

Spalletti e le congratulazioni per la vittoria dello Zenit

Il 15 maggio era stato invece Luciano Spalletti, ormai ex allenatore del Napoli, a congratularsi con la squadra di San Pietroburgo, che ha allenato dal 2009 al 2014, per la vittoria del campionato russo. «Se il Napoli vince il campionato, se lo Zenit diventa campione, significa che sia noi che lo Zenit siamo due volte campioni! Amiamo le stesse cose: il mare, il cielo, abbiamo gli stessi colori», aveva dichiarato l’allenatore congratulandosi con il proprietario della squadra Oleksiy Miller (anche presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom)! e con «l’amico» e collega Serhii Semak».