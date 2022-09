Arretrati statali, 3 mila euro in busta paga per i dipendenti pubblici

Sono in arrivo gli arretrati in busta paga per i dipendenti statali. Gli impiegati pubblici, anche loro alle prese con il caro-bollette e l’inflazione, riceveranno tra ottobre e dicembre gli importi dovuti. Ecco a quanto ammontano e chi riceverà gli assegni.

Arretrati statali: a quanto ammontano le somme?

Quattro comparti del pubblico impiego riceveranno gli arretrati in busta paga tra ottobre e dicembre prossimi. Si tratta di funzioni centrali, cioè ministeri e agenzie fiscali, enti locali, come dipendenti comunali e regionali. Ma anche chi afferisce al mondo della sanità, come infermieri e altro personali sanitario, e a quello della scuola. I ministeriali, il cui contratto è stato firmato definitivamente a maggio, hanno già ricevuto a luglio arretrati fino a 2.900 euro lordi. I prossimi a riceverli saranno gli infermieri e i dipendenti comunali.

La negoziazione dei sindacati

Il contratto della sanità è stato sottoscritto in via preliminare dai sindacati e dall’Aran, l’Agenzia che siede per il governo al tavolo negoziale, a giugno. Il testo dell’accordo adesso è stato trasmesso al ministero dell’Economia per le verifiche di routine. Se il contratto dovesse essere sbloccato poi toccherà alla Corte dei Conti dare l’approvazione. Si prevede in questo modo che a partire da ottobre i dipendenti del Servizio sanitario nazionale dovrebbero ricevere in busta paga gli arretrati.

Per il personale sanitario nel suo complesso, la media degli arretrati varia da 2.268 euro lordi a 3.135 euro sempre lordi. Per quanto riguarda per esempio gli infermieri, che ricevono anche un’indennità specifica, si parla di somme rilevanti. Si va dai 3.777 euro lordi del livello più bassi, fino a 4.736 euro per il livello più alto, il D6. Per quanto riguarda i dipendenti comunali, questi dovrebbero ricevere aumenti e arretrati entro dicembre, per importi un po’ inferiori. In media i dipendenti delle funzioni locali, a partire dai lavoratori dei comuni, avranno arretrati che vanno da 1.444 euro fino a 1.977 euro lordi.