L’arresto di Messina Denaro e i miei compleanni: il racconto della settimana

Sento scendere l’acqua nel box doccia del bagno di servizio nell’appartamento di viale Regina Giovanna, gli spruzzi d’acqua contro le piastrelle, fuori si gela. Oggi faccio 43 anni, che cazzo, quasi non ci credo. Penso a questo mentre mi sfilo di dosso il pigiama e fisso la mia faccia allo specchio. Quarantatré anni, mi ripeto, mentre contemporaneamente mi domando quale sia esattamente il motivo per il quale una bottiglia di champagne vuota sia stata lasciata sulla mensola davanti alla finestra del bagno di fianco a un portacenere come al solito strabordante di mozziconi di sigaretta. Prendo in mano l’iPhone, apro l’app per ascoltare il radiogiornale e stanno ancora tutti parlando del recente arresto del boss Matteo Messina Denaro, preso l’altro giorno in una clinica di Palermo dopo 30 anni di latitanza. Poi spengo perché a me di Messina Denaro non sbatte un cazzo e perché da quando è stata chiusa la mia trasmissione la radio non riesco più nemmeno ad ascoltarla tanto mi innervosisce. Così pompo al massimo lo scaldabagno, mi butto sotto la doccia e cerco di lavare via i miei pensieri sotto il getto d’acqua bollente, noncurante del fatto che il prezzo del gas pare sia salito ormai letteralmente alle stelle.

Chiudo gli occhi e il nastro dei miei compleanni passati inizia a girare. Le immagini mi scorrono davanti agli occhi, sembra un film ma senza sonoro. Ho cinque anni e soffio le candeline nel principesco salone dell’appartamento di via Amedeo d’Aosta con di fianco mio padre che stappa una bottiglia. Ci sono mia nonna, mia zia Pia, mia cugina Laura e un paio di donne di servizio di colore. Tra me e mio padre c’è una donna tra i 30 e 40, bionda, somiglia a Veronica Lario, con indosso un abito da cocktail Valentino. Le do soltanto una breve occhiata. Poi una serie di foto. Ho 13 anni e soffio le candeline nel salotto della casa di mia zia Amelia in via dei Barbarigo a Milano, indosso una camicia di flanella a quadri bianca e blu, molto stile Kurt Cobain, e intorno al tavolo ci sono anche mia zia Pia e mia cugina Laura. Ho 15 anni e festeggio alla discoteca minorile Madame Claude in Stan Smith e camicia a righe bianche e azzurre Ralph Lauren. Ci sono tutti i miei amici del liceo, delle medie e un po’ di miei ex compagni delle elementari. Mi perdo negli occhi di Nicole e sono innamorato fradicio. Non ho il coraggio di darle nemmeno bacio. Ho 16 anni e festeggio ancora alla discoteca minorile Madame Claude ancora in Stan Smith e camicia bianca Ralph Lauren. Ho fatto un sacco di paganti oggi e Mastro e Simone SP01, i miei capi PR, mi hanno riempito di free drink. Bevo otto caipiroske alla fragola e totalmente ubriaco cerco di tornare a casa con la 54. Appena scendo dall’autobus, barcollante, mi vomito addosso sui Levi’s 501 in Piazzale Susa. Poi un clip della mia festa dei 18 anni: io che arrivo in abito e Barbour davanti ad una discoteca in via Fiorichiari in Brera e prima di entrare mi accendo un cilum di charas con tutti i miei amici intorno. Altre immagini di me completamente sconvolto con la cravatta legata intorno alla testa che tiro una striscia di cocaina, i miei amici che stendono direttamente sui tavoli del privé del locale. Di colpo, scene girate in altre discoteche a Milano negli anni successivi: feste di compleanno al De Sade in via Valtellina, al Café Atlantique di viale Umbria, all’Hollywood di corso Como. Compio rispettivamente 19, 20 e 21 anni. Svariate immagini, ancora di bar e discoteche. Il bar Cuore la sera dei miei 22. Io che vomito in via Gian Giacomo Mora poco prima di varcare la soglia del locale. Io che arrivo già completamente ubriaco con tre ore di ritardo e dentro ci sono tutti, ma proprio tutti i miei amici. La parola PANDEMONIO ripetuta fino all’ossessione. Un’inquadratura della pista del Matìs di Bologna e io che ballo strafatto di MD con le mani nei capelli e gli occhiali da sole. Io, svariate ore più tardi, a un after, ancora più spettrale e fuori di testa che limono con il compagno d’attacco Dichio. Poi il ritorno a Milano, i furti durante tutta la strada in tutti gli autogrill, mille birre, Anarchy in UK dei Sex Pistols, le macchine sfasciate in Viale Corsica a mezzogiorno con le mazze da baseball, l’arresto, la questura e sono 23. Porco cazzo, 20 anni fa esatti.

Foto di Lucilla, di Allegra, di Giulia, di baby model, a fasi alterne: a volte alla Belle Aurore, altre al Bar Basso. Se c’è una non ci sono le altre, e viceversa. E io faccio 24, 25, 26, 27 anni. Pulcino che spegne le luci della Belle Aurore e tutto il locale canta “Happy Birthday!”. DFA, il drugo Fede, il fido Baj, Rupert, il compagno d’attacco Dichio, Dodo, Nosama, Albertone, Silvione, gli amici di una vita. Ancora io che rido rilassato al centro della scena, vestito stile preppy con un abito Brooks Brothers, alla mia festa dei 30 al Bar Basso. Bevo, fumo, pippo come un drago, fino alle sette del mattino. Mi ci vogliono tre giorni per riprendermi.

Penso a questi ultimi 13 anni con Ofelia, a quanto la mia vita sia cambiata. II 20 gennaio in giro per l’Europa: una volta a Sofia, altre a Barcellona, a Parigi, a Istanbul, a Venezia, a Madrid, a Lisbona. Alle feste di compleanno che coincidevano con quelle di PopUp, a fare esplodere il Bar Basso al microfono con Alb e mezza Milano al seguito

Metto in pausa la carrellata dei ricordi ed esco dalla doccia. Mi asciugo, mi infilo una t-shirt blu, un paio di pantaloni blu ed una felpa blu con il cappuccio Carhartt, molto hip-hop. Gironzolo per l'appartamento con addosso ancora l'impressione di essere filmato. Ofelia è uscita e pare che fuori dalla finestra sia spuntato un briciolo di sole. Metto sul piatto il nuovo disco di Guè Madreperla, alzo il volume al massimo, mi siedo davanti al computer, mi tiro su il cappuccio della felpa e inizio a scrivere. Penso a quanto ci abbia tenuto negli anni a festeggiare i miei compleanni, che per un lungo periodo sono stati in città dei veri e propri eventi con invitate centinaia di persone. Poi mi fisso, chissà perché, sul 20 gennaio del 1997, a cui decido di dedicare il tales settimanale, compleanno del quale non ho alcun ricordo.

Lunedì 20 gennaio 1997. In casa non c’è nessuno. C’è un biglietto sul tavolo della cucina di mia zia Pia sul quale c’è scritto “tanti auguri”. Il piccolo Yorkshire di nome Yorky ansima, dormendo, raggomitolato in una coperta in mezzo al divano della sala. Penso a Geraldine, poi cambio pensieri, accendo MTV e rifletto sul fatto che se avessi un po’ di fumo in casa potrei accendermi un lotto allo specchio e tornare a letto. Ma non ho neanche uno zero due da fumare così decido di uscire di casa, prendo la 90 e fluttuando nella nebbia arrivo davanti a scuola, imbacuccato dentro alla mia giacca a vento da vela North Sails, che sono quasi le otto del mattino, senza alcuna voglia di entrare. C’è un freddo biblico. Davanti al Volta becco Gosh, il mio compagno di sventura con il quale faccio coppia fissa da più di un anno, da quando ci siamo ritrovati, entrambi bocciati, a dover ripetere insieme la prima in una classe di babbi di minchia assurdi. Nei corridoi del liceo ci chiamano tutti Andrea&Andrea da quanto siamo inseparabili. «Ehi Phrat», dice Gosh che porta una piumino over size e un paio di pantaloni larghi da writer. «Gosh», dico. «È il tuo compleanno man, non possiamo entrare oggi, questa mattina si va in Sempione!». Gosh mi tende la mano e mi sorride, io mi aggiusto gli occhiali da sole e mi stringo al collo la mia sciarpa scozzese di Burberry, mentre rabbrividisco dal freddo. Al Sempione che è un po’ il nostro Central Park e che noi chiamiamo semplicemente “il parco” ci andiamo spessissimo durante i fine settimana ma soprattutto la mattina, perché si trova sempre da fumare e perché è un mega ritrovo di gente di tutti i tipi: ragazzi della nostra età, mega fricchettoni grandi, pusher marocchini e disertori liceali professionisti come noi che si dividono tra la collinetta e i tavolini di cemento davanti al campo da basket a fare lotti tutti i giorni a qualsiasi ora.

Arriviamo al parco e clamorosamente becchiamo anche Goophy e DFA, seduti a rollarsene una su una panchina. Indossano anche loro, come Gosh, piumini over size, capellini da baseball e pantaloni larghi da writer. Goophy & DFA sono altri due ragazzi nostri compagni di classe del Club des Hashischins della 2B del liceo Volta con i quali a scuola insieme a Karim facciamo il bello e il cattivo tempo, rispettati, come noi, perfino dai ragazzi più grandi, per la fama che hanno di superstar della droga e frequentatori pomeridiani di determinati baretti violenti, consueto ritrovo di personaggi equivoci, gente da riformatorio e da curve da stadio. Con DFA ci conosciamo dai tempi del collegio in Svizzera e casualmente ci siamo ritrovati insieme anche al Volta dopo che lo hanno bocciato in seconda e lo hanno messo nella mia classe. La mattina trascorre placida tra scariche di lotti, due tiri a calcio e un giro da Wag, il capostipite dei negozi street wear a Milano e in Italia, nato nel 1990. Il segreto di questo posto è la passione del proprietario Alberto, che ha chiamato il negozio col nome di una discoteca di Londra dove tempo fa si facevano serate hip hop. I miei amici ci vanno tutti per comprarsi roba da vestire e perché Wag è uno dei pochi posti in città che vende Aelle, l’unica fanzine degna di questo nome che parla di rap in Italia. Io anche ascolto hip-hop e rap italiano, soprattutto Sanguemisto, Sottotono e Articolo 31, ma mi vesto in maniera diversa rispetto a loro, frequento le discoteche sanbabiline del centro e sono sempre in Stan Smith, polo da rugby o camicie oxford Ralph Lauren, maglioncino e Barbour o al massimo giacche a vento da vela North Sails, quindi da Wag non ci vado quasi mai. I regaZ sono in fissa anche con il writing quindi da Wag ci comprano anche le bombolette che io non ho mai preso in mano nemmeno una volta. Lo stesso DFA da un po’ di tempo si fa chiamare Nez, il suo idolo al liceo è Phato della temibile crew dei CKC e la notte esce con gli altri e vaga per la città a devastare i muri e le cler dei negozi chiusi con tag e improbabili throw-up.

Dopo il giro da Wag e un paio di altri lotti, torno a casa con la 61 che sono quasi le due. Mangio un carpaccio con un po’ di rucola, bevo una bottiglia intera di Coca cola e, ancora piacevolmente fatto dall’hash consumato in quantità industriale in mattinata, vado all’appuntamento con Geraldine a casa sua in largo Murani. Quando la vedo scendere dalle scale e uscire dal portone con in mano un sacchetto di Barbour con sopra un grosso fiocco rosso, quasi mi commuovo. Mi dice «buon compleanno, amore mio», poi mi bacia. Apro il sacchetto e dentro c’è una sciarpa. La ringrazio e le dico che è bellissima. Lei mi dice di mettermela per vedere se mi va bene e io le dico che di solito le sciarpe vanno bene, non ci sono problemi di taglia. Ma lei insiste così me la metto e lei sorride esclamando «perfetta!». Un’ora più tardi siamo sdraiati sul divano nell’enorme soggiorno di casa di sua madre ad ascoltare un vecchio disco degli Articolo 31 e iniziamo a baciarci con furia e io non l’ho mai desiderata tanto così l’afferro e penso che vorrei scoparla ma siamo entrambi vergini così non se ne fa nulla. Ci accontentiamo di famelici baci sul collo e ci strofiniamo attraverso i jeans fino a quando mi dice di fermarmi dopo che la mia faccia affonda nei suoi capelli che sanno di gelsomino e le mie mani la accarezzano in mezzo alle gambe.

La sera mia zia mi concede di uscire fuori a cena nonostante domani ci sia scuola così adesso sono da Spontini a mangiare una pizza con mio cugino Giorgio e una sua amica particolarmente appariscente. Il cugino ha comprato una Ferrari nuova rosso idrante e continua a guardare fuori dalla vetrina del locale dove ha parcheggiato l’auto. La ragazza si chiama Nella, da «Puttanella» dice il cugino, ha 27 anni, i capelli biondi portati cortissimi e una minigonna da urlo. Sottile, abbronzata, una voce vacua e monotona, mi domanda quanti anni compio e se la considero troppo vecchia. Poi, finita la cena, il cugino mi dice che mi porta a fare un giro in Ferrari con loro, mi dà un colpetto sulla spalla, mi strizza l’occhio e mi fa accomodare dietro con Nella. La Ferrari rosso idrante si muove libera per le strade della city, oltrepassiamo un furgone banco, un camion dei pompieri, due macchine della polizia in corso Buenos Aires e a un certo punto il cugino dice a Nella: «Fai un bel regalo di compleanno al cuginetto, fagli un bel pompino». Io divento immediatamente rigido, rosso paonazzo, tremendamente imbarazzato, ma lei con grande mestiere mi slaccia i bottoni dei jeans e in un battibaleno mi afferra il cazzo e lo tira verso di sé, sfregandoselo sulla bocca, prima di inghiottirmelo. «Ehi state attenti ai sedili della Ferrari però», dice il cugino ridendo. Poco dopo vengo, quasi in estasi e quando scendo in piazza Adigrat per tornare a casa, ancora incredulo di quello che mi è appena accaduto, mentre citofono a mia zia ancora umido in mezzo alle gambe guardo i pantaloni e mi rendo conto di essere tutto sborrato. «Buon compleanno, Andrea», mi dico, guardandomi allo specchio dell’ascensore prima di entrare in casa.

*Persone e fatti narrati sono frutto di fantasia.