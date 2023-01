Matteo Messina Denaro, l’arresto di U’Siccu e i misteri di Cosa nostra

La storia passa dalle parti di una clinica dall’aspetto moderno, circondata dalle palme, nel quartiere San Lorenzo, nord di Palermo, a tre chilometri in linea d’aria dallo smeraldo della spiaggia di Mondello. L’arresto di Matteo Messina Denaro nella struttura medica “La Maddalena” segna un prima e un dopo nella parabola del rapporto tra Stato e Cosa nostra, proprio come avvenne dopo le catture di Totò Riina o Bernardo Provenzano. Il blitz dei carabinieri del Ros, del Gis e del Comando provinciale chiude un’epoca e apre scenari potenzialmente sconfinati. Finisce infatti nelle mani della giustizia uno dei latitanti più pericolosi del mondo, l’ultimo grande capomafia, il capo del mandamento di Castelvetrano, nel Trapanese, il detentore di mille segreti che ora capiremo se e in che misura potranno venire a galla.

Gli inizi con il padre Ciccio alleato dei corleonesi di Riina

Nato nel 1962 nella stessa Castelvetrano, Messina Denaro lavora ufficialmente come fattore assieme al padre Ciccio, boss anche lui e alleato storico dei corleonesi di Riina. Per dire dell’ambiente in cui cresce, il suo padrino di cresima è Antonino Marotta, ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano. Il nomignolo con cui viene soprannominato è ‘U Siccu, il magro, ma assurge alle cronache criminali grazie a Paolo Borsellino che nel 1989 è il primo a iscriverlo in un fascicolo su cui indaga il commissario di polizia di Castelvetrano, Rino Germanà, che infatti rischierà la vita per questo. Messina Denaro viene denunciato per associazione mafiosa per la partecipazione alla faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Ma già a quel tempo è il pupillo di Riina che nel frattempo ha sbaragliato la vecchia mafia palermitana e sta affinando la strategia esiziale dell’attacco frontale allo Stato. Due anni dopo uccide invece Nicola Consales, titolare di un hotel a Triscina, che si era lamentato con una sua impiegata, all’epoca amante di Messina Denaro, di «quei mafiosetti sempre tra i piedi». Nel luglio 1992, è tra gli esecutori dell’omicidio di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo. Ma soprattutto, per dare il senso della sua indole, pochi giorni dopo strangola con le proprie mani la compagna del boss, Antonella Bonomo, incinta di tre mesi.

Gli anni delle stragi del 1992 e 1993

Sono gli anni delle stragi che cambiano il corso degli eventi e degli attentati che proiettano la mafia su scenari lontani dalla Sicilia. Nel 1992 il giovane boss fa parte del commando composto da uomini di Brancaccio e della provincia di Trapani, spedito a Roma per l’attentato contro Maurizio Costanzo e per uccidere sia Giovanni Falcone sia l’allora Guardasigilli Claudio Martelli. Costanzo e Martelli si salveranno, per Falcone sarà solo questione di (poco) tempo. Il nome di Messina Denaro entra da mandante anche nell’atroce vicenda del sequestro e della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del boss e collaboratore di giustizia Santino, tenuto prigioniero per 779 giorni, poi strangolato e sciolto nell’acido. A gennaio 1993 viene arrestato Riina, il suo “Pigmalione”, e Messina Denaro è ancora mandante con Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano delle bombe ai beni artistici e culturali a Roma, Firenze e Milano. Ma proprio nell’agosto di quell’anno il padrino di Castelvetrano viene visto libero per l’ultima volta in vacanza a Forte dei Marmi. Poi inizia la latitanza, l’inabissamento. Coadiuvato dallo stesso Bagarella, organizza l’attentato contro Totuccio Contorno. E nel 1998, quando muore il padre Francesco, Matteo eredita il ruolo di capomandamento di Castelvetrano e rappresentante della provincia di Trapani nella cupola mafiosa.

Trent’anni passati nel suo territorio d’origine

Diventato una primula rossa, Messina Denaro, che ha fama di impenitente playboy, scrive una lettera dai toni enfatici alla compagna dell’epoca, Angela: «Sentirai parlare di me, mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità». Trent’anni di latitanza non si accumulano senza coperture, connivenze, omertà e favoritismi anche al di fuori del perimetro di Cosa nostra. Ecco perché Messina Denaro è rimasto tutto questo tempo sul suo territorio d’origine, tra il Trapanese e il Palermitano. Inoltre, bisogna restare vicini agli affari e non si può delegare. Sì, è vero, l’ultimo grande boss ama viaggiare, adora l’arte e l’archeologia, il lusso, gli abiti eleganti e le macchine sportive. Tanto che viene soprannominato anche “Diabolik”. Si è favoleggiato che potesse aver vissuto in America Latina, si è raccontato delle cure mediche a Barcellona, i pentiti hanno riferito di un fantomatico intervento di chirurgia plastica al volto e ai polpastrelli per non essere riconoscibile, operazione che sarebbe stata fatta in Piemonte o in Valle D’Aosta o addirittura in Bulgaria. Altri testimoni hanno detto di frequenti viaggi in Calabria, con la copertura della ‘Ndrangheta, e a Pisa. Si è scritto della sua presunta casa a Baden, in Germania. Secondo gli investigatori, invece, tra il 1994 e il 1996 Messina Denaro trascorre la sua latitanza nel Palermitano, tra Aspra e Bagheria, ospitato dalla sua fidanzata Maria Mesi, con cui va pure in vacanza in Grecia sotto il falso nome di Matteo Cracolici.

I segreti di Diabolik e un nuovo (possibile) capitolo nella lotta alla mafia

La dialisi, le cure oncologiche: il superboss preferisce restare sul territorio anche per questo. I veri capimafia non fuggono lontano. Esattamente come Riina (23 anni di latitanza) e Provenzano (38 anni). Appassionato anche di dolci, videogiochi e puzzle, Messina Denaro è il vero artefice della transizione dalla mafia delle stragi alla mafia degli affari. E anzi finisce per deludere ‘U Zu Totò, che si sarebbe aspettato da lui (a differenza di Provenzano) una prosecuzione della risposta violenta allo Stato. Ma Denaro è fatto di un’altra pasta. Il berretto di lana bianco, la pesante giacca in montone e gli occhiali da sole della prima foto dopo decenni nascondono un uomo molto diverso dall’antropologia dei boss “pecorai” di Corleone. Un uomo che, ad esempio, potrebbe ora mal tollerare il regime del 41bis. E allora la domanda adesso è: Messina Denaro parlerà? O anche lui si porterà enormi segreti nella tomba? Avrà lui l’archivio di Riina che forse era nel covo del quartiere Uditore e che non fu rinvenuto per colpa della mancata perquisizione, 30 anni fa? E cosa potrebbe dire sull’agenda rossa di Borsellino? E sulla trattativa Stato-mafia? Certo, se decidesse di collaborare, potrebbero venire giù molti degli arcana imperii, anche rispetto alla zona grigia tra mafia e istituzioni. Per citare un episodio, secondo il pentito Vito Galatolo, nel 2012 Messina Denaro organizzò un attentato contro il pm antimafia Nino Di Matteo, dopo aver sentito il richiamo di Riina dal carcere. L’input sarebbe arrivato da soggetti esterni a Cosa nostra, «gli stessi di Borsellino», disse Galatolo. Di chi si trattava? Solo il tempo dirà se l’arresto del boss del Trapanese si limiterà a chiudere una stagione o ne aprirà anche una nuova.

