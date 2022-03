Tra i 9 arrestati per droga a Roma c’è la cantante Elsa Lila: ecco chi è

Ha cantato al Festival di Sanremo nel 2003 e nel 2007, ma il suo nome 15 anni più tardi è tornato in voga a causa di un fatto di cronaca gravissimo. Tra le nove persone arrestate tra Roma e Viterbo, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla cessazione e detenzione ai fini di spaccio, c’è anche Elsa Lila. Un nome che molti ricorderanno proprio per quelle due apparizioni al Festival e per il brano Il senso della vita.

Chi è Elsa Lila

Elsa Lisa nasce in Albania nel 1981. La quarantunenne ha avuto grande successo sin da giovane, tanto da essere eletta Cantante albanese del secolo nel 1999. Ma la carriera dell’artista parte già a 15 anni. Nel 1996, infatti, vince il Festival della canzone albanese, presentando il brano Pyes Lotin, scritta e composta da Valentin Veizi. Il successo la lancia immediatamente nella scena musicale del suo Paese e non solo, con concerti e programmi radio e tv. L’anno seguente arriva in Italia, dove si reca per studiare, pur essendo acclamata dall’altra parte del Mar Adriatico. La sua passione per il canto non scema e nel 2003 debutta al Festival di Sanremo Giovani, con il singolo Valeria.

Elsa Lila, il ritorno a Sanremo e The Voice albanese

Discreto il successo dell’allora 22enne, che pubblica l’album Elsa e torna a Sanremo nel 2007, presentando la canzone Il senso della vita. Dopo aver collaborato anche con artisti del calibro di Enrico Ruggeri, torna in Albania e conduce diverse manifestazioni. Tra queste c’è il 47° Festival I Kenges a Tirana, per poi arrivare a ricoprire il ruolo di giudice nella quarta edizione di The Voice of Albania. Madre di una bimba di 11 anni, Evita, ora Elsa Lila si ritrova sui giornali, per una vicenda che nulla ha a che vedere con la sua voce.