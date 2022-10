Arrestato per spaccio: Maradona era sceso in campo per lui ad Acerra

Immagini di un altro calcio, che tutti gli appassionati rimpiangono. Una partita simbolo dell’umanità e della grandezza di un fuoriclasse, che finirà consumato dai suoi demoni. Ma che, per le persone a cui voleva bene e per le giuste cause, era sempre pronto a spendersi. Nel 1985 Diego Armando Maradona, uno dei calciatori più forti al mondo (l’anno successivo nella stessa partita ai Mondiali segnò il celebre gol di mano e poi la rete più bella nella storia della competizione), insieme ai compagni del suo Napoli organizzò partita sul campo di terra di Acerra, trasformato in un pantano a causa della pioggia, allo scopo di raccogliere fondi per permettere a un bambino di sottoporsi a un’operazione al palato.

Maradona ad Acerra, la partita di beneficenza rimasta nella storia

Era il 18 marzo e quel giorno fu come se ad Acerra fossero atterrati i marziani. Con uno, ovviamente, più importante degli altri. Scene impossibili da vivere adesso, con il calcio moderno di oggi, così lontano dalla gente comune. Al posto di quel campetto fangoso, ad Acerra c’è ora un parco urbano e una statua che ricorda quel giorno di 37 anni fa. Alla fine il piccolo Luca Quarto riuscì a operarsi in Svizzera: oggi 38enne, è tornato sulle pagine dei giornali perché arrestato per spaccio sulla Riviera Romagnola.

Per Quarto arresti domiciliari e revoca del reddito di cittadinanza

Come riporta la stampa locale, Quarto è stato sorpreso dai carabinieri di Bellaria Igea Marina mentre cedeva in strada una dose di cocaina a un imprenditore della zona. Quest’ultimo è stato identificato e segnalato alla prefettura come assuntore, mentre Quarto è stato arrestato: in casa gli sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 5 mila euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. In attesa del processo, fissato il prossimo 24 ottobre, il giudice ha disposto per Quarto gli arresti domiciliari, revocandogli il reddito di cittadinanza. «Maradona è come un padre per me», disse qualche anno fa in tv Quarto, incontrando dopo tempo il campione argentino a C’è posta per te. A tradirlo proprio la cocaina, che tanti problemi aveva causato anche al Pibe de Oro.