L’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia in Sardegna. Lo riportano i media spagnoli, El Pais in particolare scrive che l’ex leader indipendentista è stato fermato all’aeroporto di Alghero dove era arrivato nella serata del 23 settembre da Bruxelles – dove vive in autoesilio dal 2017 e dove svolge le funzioni di parlamentare europeo – per partecipare alla 33esima edizione del Adifolk, il festival internazionale della cultura catalana. Lo stesso quotidiano spagnolo riporta che, secondo fonti giudiziarie, sarà la Corte d’Appello di Sassari a decidere sull’eventuale estradizione di Puigdemont.

L’arresto di Puigdemont ad Alghero riapre la guerra giudiziaria tra indipendentisti catalani e magistratura spagnola

L’arresto in Sardegna dell’ex presidente della Generalitat catalana apre l’ennesimo capitolo della guerra giudiziaria fra l’indipendentismo catalano e la magistratura spagnola, conflitto che in ultima analisi spetterà all’Europa dirimere. L’effettiva validità del fermo e la possibile estradizione – su cui dovranno pronunciarsi i magistrati del tribunale di Sassari – dipende infatti dall’interpretazione della sentenza della Corte europea sulla revoca dell‘immunità parlamentare europea di cui godono Puigdemont e altri deputati indipendentisti. In attesa della sentenza, il Parlamento europeo aveva – non senza polemiche – votato per la revoca dell’immunità, che tuttavia non riguardava gli spostamenti da e per Strasburgo e l’esercizio delle funzioni di eurodeputato. Per questo motivo, il 30 luglio scorso il tribunale aveva respinto la richiesta di confermare l’immunità: sostanzialmente, dopo il rifiuto dell’estradizione da parte del Belgio e dal momento che la Spagna aveva di fatto sospeso la validità del mandato di arresto europeo (ma non nazionale), non esisteva alcun effettivo pericolo di arresto che giustificasse una sospensiva cautelare fino alla sentenza definitiva.

Per l’avvocato di Puigdemont l’arresto è un «atto illegale perché l’ordine europeo di detenzione era sospeso»

La Corte Suprema spagnola ha fatto sapere invece che il mandato – contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato spagnolo davanti alla stessa Corte europea – rimane vigente ed è in base a questo provvedimento che le autorità italiane hanno effettuato l’arresto. A questo punto, la difesa di Puigdemont si appella alla seconda parte della sentenza europea: se si producesse effettivamente un fermo in vista di un’estradizione, concludeva infatti il tribunale, potrebbero immediatamente presentare una nuova richiesta cautelativa, ed è presumibilmente quanto accadrà nelle prossime ore. Per l’avvocato di Puigdemont Gonzalo Boye l’arresto è «un atto illegale, l’ordine europeo di detenzione era sospeso».