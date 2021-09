È stato arrestato a Forte dei Marmi Reinhard Falkenberg, uno dei dieci cileni più pericolosi ricercati dall’Interpol. Torturatore del regime di Pinochet, era scappato dal Paese sudamericano nel 2005, poco prima che si aprisse il processo a suo carico per la scomparsa del fotografo italo-cileno Juan Maino Canales, rapito, torturato e ucciso quando aveva solamente 27 anni. Fuggito in Germania, viveva nella Renania settentrionale, a Gronau, ed era arrivato in Versilia a bordo di un pullman di pensionati tedeschi.

URGENTE: Italia capturó a criminal prófugo de la #ColoniaDignidad. Se trata de Reinhard Doring Falkenberg (75), implicado en crímenes de lesa humanidad cometidos contra prisioneros en el campo de exterminio alemán durante la dictadura cívico-militar de #Pinochet en #Chile pic.twitter.com/A2VVBqTAX8 — LUIS NARVAEZ (@LUISNARVAEZ) September 28, 2021

Falkenberg è stato uno dei leader della famigerata Colonia Dignidad, un centro fondato negli Anni 60 dall’ex caporale delle SS Paul Schafer e da altri nazisti fuggiti dalla Germania alla fine della Seconda guerra mondiale. Un vero e proprio lager di 15 mila ettari, in cui i contadini venivano sfruttati per 24 ore al giorno e in cui venivano anche commessi abusi su minori. Pinochet utilizzò la colonia come luogo di tortura per i prigionieri politici, che spesso lì trovavano la morte. Falkenberg, come poi ricostruito dalle autorità cilene, oltre a essere uno dei leader della comunità era anche uno dei pochi ad avere stretti contatti con la Dina, la polizia segreta del regime. Molti testimoni lo accusano direttamente di sequestri e torture.

Falkenberg, la scomparsa di Maino Canales e la seconda vita in Germania