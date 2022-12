Arnoldo Mondadori, stasera su Rai1 il docufilm I libri per cambiare il mondo

Appuntamento con la storia e la letteratura nella prima serata di Rai1. Stasera 21 dicembre alle 21.25 andrà in onda infatti Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, docufilm che racconta la figura dell’uomo che ha cambiato per sempre l’editoria italiana. Per seguire le varie fasi della sua vita, si avvicenderanno vari attori tra cui Michele Placido e suo figlio Brenno. Nel cast anche Flavio Parenti e Luca Morello. La regia sarà di Francesco Miccichè, già autore de La scelta di Maria su Bergamas e di un doc su Marchionne. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, le anticipazioni di stasera 21 dicembre 2022 su Rai1

Trama e cast del docufilm con Michele Placido

La narrazione del docufilm inizierà con Arnoldo Mondadori che, sin da bambino (Luca Morello), si avvicina alla lettura grazie a una sua maestra che, per premiare un suo tema eccellente, gli dona un libro. L’amore per la letteratura non lo abbandona più tanto che, una volta adolescente, dopo una serie di lavori saltuari entra in una tipografia di Ostiglia (Mantova). Qui riesce a stampare i volantini e la rivista dei socialisti, cui si era unito in precedenza. È così che, negli Anni ’20, Arnoldo (Brenno Placido) decide di fare l’editore tanto da rilevare la stessa tipografia in cui lavora. Come prima pubblicazione sceglie l’opera di Tomaso Monicelli, fratello di Andreina (Valeria Cavalli) che diventerà poi sua moglie.

In soli 20 anni, un adulto Arnoldo Mondadori (Michele Placido) diviene uno dei più influenti editori della nazione, pubblicando persino l’opera omnia di Gabriele D’Annunzio. Con la sua collana “La medusa” porta in Italia i capolavori della letteratura mondiale che affianca a romanzi popolari. Qualche anno dopo riesce persino a strappare a Walt Disney l’esclusiva sui fumetti di Topolino nel nostro Paese. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, come molti italiani deve ripartire da zero ma senza mai darsi per vinto. Con suo figlio Alberto (Flavio Parenti), il primogenito e più brillante della famiglia, rimette in piedi il suo impero e nel 1965 inaugura la celebre collana degli “Oscar”. La sua storia si conclude qualche anno dopo, con Alberto alla guida de Il Saggiatore e Giorgio (Stefano Skalkatos) che siede alla guida della Mondadori.

Gli ospiti e le location del progetto su Rai1

Il docufilm di Micciché intervallerà alla recitazione attoriale anche alcune interviste inedite e testimonianze di chi ha conosciuto Arnoldo Mondadori. Su tutti spicca il nipote Luca Formenton, che oggi è il Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che ha anche collaborato alla realizzazione del progetto. Non mancheranno le parole di Gian Arturo Ferrari, ex vertice della casa editrice, e dello scrittore Gianluca Carofiglio. Senza dimenticare il critico Marino Sinibaldi e l’ex capo ufficio stampa Ferruccio Parazzoli, Spazio anche a Roberta Mondadori, figlia del fratello del protagonista, Bruno. Location principali del docufilm sono Roma e il Lago Maggiore, anche se la troupe ha girato anche a Torino tra via Bogino e Piazza Carlo Alberto.