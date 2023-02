Arne Espeel morto per un malore dopo aver parato un rigore

Lutto improvviso nel mondo del calcio, è morto a soli 25 anni Arne Espeel, portiere in Belgio.

La tragedia di Arne Espeel

Tragedia nel mondo del calcio che vede come protagonista un portiere 25enne della squadra belga Winkel Sport B, Arne Espeel. L’estremo difensore ha perso la vita per le conseguenze di un malore accusato in campo. Arne Espeel era il portiere della formazione del Winkel Sport B, impegnato contro l’SK Westrozebeke. Nel secondo tempo della partita è stato assegnato un calcio di rigore per gli avversari, ma Espeel ha parato il penalty permettendo ai suoi di restare in vantaggio.

Dopo l’intervento il portiere ha esultato, ma mentre festeggiava ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Compagni e avversari hanno continuato a giocare, ma quando il portiere ha iniziato a tremare sono intervenuti subito i sanitari. Sono stati effettuati alcuni tentativi di rianimazione in campo, con tanto di defibrillatore mentre l’arbitro ha ovviamente interrotto la partita. Tutti gli interventi comunque, sono stati inutili perché poco dopo il calciatore è morto.

Lo shock del fratello e del club sportivo

Aaron Espeel, ventenne e fratello del portiere Arne Espeel, ha assistito in prima persona alla morte del fratello portiere. Il calciatore era tornato in panchina dopo settimane a causa di un infortunio. Tutta la tragedia è avvenuta sotto i suoi occhi e quelli dei loro genitori che erano sugli spalti.

Il club ha diramato un comunicato ufficiale parlando della tragedia: «Siamo tutti scioccati. Gioca con noi fin dall’infanzia ed è amato da tutti. Che una cosa del genere possa accadere a un ragazzo così giovane è incomprensibile». Anche il direttore sportivo del Winkel Sport B, Patrick Rotser a nieuwsblad.be ha rilasciato parole di cordoglio: «Questo è un disastro e uno shock per tutti. Arne è stato al club per tutta la vita ed è molto amato. Era un bravo ragazzo, sempre di buon umore e pronto ad aiutare. Questo è un duro colpo, prima per la sua famiglia, poi per tutto il club».