Armocromia, cos’è e come funziona la teoria sull’analisi dei colori

Nelle ultime ore, grazie alle scelte della segretaria del Pd Elly Schlein, di assumere una personal shopper per se stessa, il tema armocromia ha destato molto interesse. Ma cos’è e come funziona?

Cos’è l’armocromia

Si tratta dello studio accurato e oggettivo dei colori che caratterizzano la pelle, gli occhi e i capelli di un singolo individuo per determinare quali tonalità (calde o fredde, sature o vivaci) più si addicano ad ogni persona. Non è una teoria così recente, esiste già fin dalla metà dell’Ottocento e tocca tantissime discipline, dalla chimica all’estetica, dall’arte alla psicologia.

In particolare, l’individuare un tono più adatto a ciascun individuo e le sue varianti risulta essere particolarmente utile nella moda e nella cosmesi, per definire quali sono i colori che meglio si addicono ad una persona.

Negli ultimi decenni gli studi dell’armocromia stanno riscoprendo un nuovo interesse e successo, anche grazie agli esperti e alle influencer (la più famosa in Italia è Rossella Migliaccio) che hanno fatto della divulgazione di questa disciplina un’attività seria e professionale.

Questa teoria, però, si può applicare non solamente alla moda e alla cosmesi ma anche al marketing, e forse è proprio per questo che è così diffusa: i politici comunicano attraverso il loro modo di vestire.

Come funziona

Nello specifico, con l’armocromia, in base al colore, ai sottotoni (caldi o freddi), all’intensità e ai contrasti di colore della pelle, degli occhi e dei capelli di una persona, si individuano quattro stagioni che si dividono in sottogruppi in base alle caratteristiche.

I colori invernali come nero, bianco e grigio dovrebbero essere indossati da persone con pelle rossastra od olivastra. I colori estivi come il pastello rosa o verde sono più adatti a chi ha poco contrasto tra pelle e capelli, e quindi tonalità dal biondo fino al castano chiaro.

L’autunno con colori come il giallo oro, il tabacco e il marrone è da preferire per capelli nocciola, rosso scuro o biondo caldo. La primavera infine, è la stagione con le maggiori differenze tra cute e capelli. Tinte come blu luminoso e rosso caldo sono migliori per biondi caldi con occhi chiari e per chi ha pelle e occhi chiari che contrastano con capelli più scuri.