Armie Hammer, in arrivo il documentario Discovery sulle presunte vittime

Il prossimo 2 settembre arriverà in Italia “House of Hammer” il documentario prodotto da Discovery in merito all’attore Armie Hammer e agli scandali nei quali è coinvolto. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

“House of Hammer” le novità del documentario in arrivo

La nuova docuserie “House of Hammer” mette in successione una serie di testimonianze di donne aggredite e tenute prigioniere da un uomo che è possibile definire come un mostro. Alcune espressioni che Armie Hammer avrebbe rivolto alle sue vittime sono davvero raccapriccianti. Secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe usato frasi come: «Voglio fare con te tutto quello che voglio dei tuoi buchi, fin quando ne ho voglia».

Inoltre, Armie Hammer ha affermato senza paura di essere «cannibale al 100%» e questa sua controversa affermazione verrà analizzata nel documentario, cercando di comprendere se è la realtà oppure mera esaltazione dell’ego. Nel corso della docuserie poi, ci saranno rivelazioni da parte della zia dell’attore Casey Hammer che racconterà tutti gli oscuri segreti di famiglia. Difatti, sembra proprio che la famiglia Hammer avrebbe una lunga tradizione di storie scioccanti e paurose pronte per essere rivelate nel documentario Discovery.

Le conseguenze sulla carriera di Armie Hammer

Gli scandali nei quali l’attore è coinvolto hanno avuto ripercussioni sulla sua carriera. Attualmente, a causa di alcune accuse da parte di molte donne abusate, per le quali ci sarà molto presto un processo, l’attore non ha alcun progetto in essere. Il suo ultimo lavoro è stato “Assassinio sul Nilo” e mentre era impegnato nelle riprese di “Shotgun Wedding“, una commedia con Jennifer Lopez, è stato liquidato dalla produzione e rimpiazzato da Josh Duhamel. Insomma, la sua carriera sembra ormai distrutta.

Oggi sembra che Armie Hammer sia stato tagliato fuori dal mondo del cinema e vivrebbe alle Isole Cayman dove svolgerebbe il lavoro di agente immobiliare. Inoltre, sembra che stia procedendo in un percorso di riabilitazione, aiutato dall’amico e collega Robert Downey Junior.