Armi dalla Nord Corea per il Gruppo Wagner: le immagini satellitari

Gli Stati Uniti hanno diffuso foto satellitari recentemente declassificate di vagoni ferroviari russi in viaggio dalla Corea del Nord, scattate a novembre, in quella che Washington ritiene sia stata la consegna iniziale di razzi e missili per l’uso in Ucraina da parte della milizia paramilitare Gruppo Wagner.

The White House has released images of an alleged arms shipment from North Korea to Russia’s Wagner Group: pic.twitter.com/Z2kl8lLlBY — William Gallo (@GalloVOA) January 20, 2023

Per gli Usa il Gruppo Wagner è adesso una «organizzazione criminale transnazionale»

Ieri l’amministrazione statunitense ha preannunciato che il Dipartimento del Tesoro Usa designerà la milizia privata mercenaria, creata dal “cuoco di Putin” Yevgeny Prighozin, come «organizzazione criminale transnazionale».

In briefing, John Kirby outlining North Korea support to Russia and contractor Wagner. Says new sanctions are being imposed against the group and administration designates Wagner as a transnational criminal organization. pic.twitter.com/ySzwSWNfw2 — Eugene Daniels (@EugeneDaniels2) January 20, 2023

Tale designazione comporta il congelamento di ogni asset Usa della società e il divieto per gli americani di fornire fondi, beni o servizi al gruppo. Lo ha riferito una fonte dell’amministrazione Usa, preannunciando ulteriori sanzioni la prossima settimana contro la compagnia di mercenari e il suo network di sostegno in vari continenti.

La Corea del Nord ha più volte smentito di aver fornito armi alle forze russe

Il mese scorso il Pentagono aveva accusato il Gruppo Wagner di aver preso in consegna un carico di armi dalla Corea del Nord, per aiutare le forze russe in Ucraina, segno del ruolo in espansione della milizia privata nel conflitto in corso. Da parte sua, Pyongyang ha ribadito a più riprese di non aver mai fornito armi alla Russia. In una nota rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency, il ministero degli Esteri nordcoreano aveva definito «infondata» la denuncia di Washington.