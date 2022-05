Armi laser russe: cosa sono, come funzionano e perchè vengono usate

L’esercito di Putin può contare su nuove armi russe: raggi laser che inceneriscono gli obiettivi e oscurano i satelliti nello spazio. L’arsenale altamente letale è stato schierato sul campo di battaglia contro l’Ucraina, e Mosca ha già dimostrato negli scorsi mesi la loro terribile efficacia. Potenzialmente capaci di contrastare satelliti e droni, fanno parte del sistema Peresvet, annunciato da Putin nel 2018. Ecco di che si tratta.

Armi laser russe: di che si tratta?

Putin ha annunciato nel 2018 la realizzazione del sistema Peresvet – nome del leggendario monaco combattente russo. Si tratta di una sorta di un raggio laser che assomiglia a un telescopio-cannone, montato su un camion-rimorchio corazzato. Il vicepremier Yury Borisov ha precisato che è in grado di accecare con il suo raggio un satellite in orbita “fino a 1.500 km” dalla Terra. Ben oltre dunque la quota di 900 km dei moderni satelliti spia conosciuti. Con i suoi kilowatt è in grado di inibire i sistemi ottici dei bersagli.

Borisov, come riporta l’Ansa, ha poi annunciato il dispiegamento sul campo di un altro sistema d’arma, Zadira, un laser “che può incenerire un bersaglio fino a 5 chilometri”, in particolare un drone. “Fa il suo lavoro in 5 secondi”, ha proseguito il responsabile, affermando che con Zadira Mosca potrà efficacemente risparmiare i ben più costosi missili Pantsyr e Tor. La Russia, ha garantito ancora Borisov, punta a sostituire i vecchi armamenti con i nuovi sistemi “entro un decennio”.

La reazione del presidente Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha così commentato. “Il fatto che la Russia stia usando armi laser indica il completo fallimento dell’invasione. Hanno lanciato oltre 2.000 missili contro l’Ucraina, che era la gran parte del loro arsenale. Ora hanno solo rimasugli“. Zelensky ha poi paragonato i raggi laser di Putin alla ‘wunderwaffe’. Quest’ultima è “l’arma delle meraviglie” che la propaganda nazista brandiva nel disperato tentativo di risollevare il morale nelle ultime ore del regime, quando la sconfitta era oramai certa.

Intanto le armi laser sono già in test dagli anni ’60. Il progetto più massiccio è stato quello del Progetto Excalibur americano, architrave del sistema di difesa orbitale annunciato in pompa magna da Ronald Reagan, concluso con un fallimento. Più recentemente, un sistema di arma laser è stato testato con successo a bordo della Uss Portland. È in grado di accecare o distruggere l’obiettivo, ma a breve distanza.

Il mese scorso Israele ha invece annunciato Magen Or (Scudo di luce), laser di difesa che ha il grande vantaggio – hanno spiegato i responsabili – di costare poco più di 3 euro a colpo contro i 49 mila dell’Iron Dome, l’attuale sistema antimissile israeliano.

Anche la Cina ha il suo arsenale: con un raggio invisibile sparato da un incrociatore ha oscurato un aereo di sorveglianza americano, nel 2020 a largo dell’isola di Guam. Pechino lavora dal 2014 anche a sistemi che avrebbero il potere di rifrangere i raggi o di assorbirli e neutralizzarli.