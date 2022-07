Armand Duplantis, chi è l’atleta che ha segnato il record del mondo in salto con l’asta

Armand Duplantis conquista un altro record del mondo nella specialità del salto con l’asta. Il giovane atleta svedese si è reso protagonista ai mondiali Eugene 2022 con un salto di 6,21 metri. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Armand Duplantis chi è

Armand Gustav Duplantis è nato il 10 novembre del 1999 nella città di Lafayette nello stato della Louisiana negli Stati Uniti. L’atleta ha mantenuto la nazionalità scandinava svedese per la madre Helena Hedlund di origini scandinave peraltro ex pallavolista. Anche il padre Greg era uno sportivo, ma quando era in attività gareggiava con gli States. Ad ogni modo, per onorare entrambi i suoi genitori, Armand Duplantis ha accettato di avere la doppia cittadinanza. Inoltre, i genitori continuano a seguirlo essendo i suoi allenatori. Ha anche dei fratelli, Andreas e Antoine, e una sorella, Johanna.

Armand Duplantis: il nuovo record del mondo e i risultati raggiunti in carriera

Sin da giovane, Armand Duplantis si è distinto vincendo grandissimi premi. Basti pensare che nel 2018 è stato eletto miglior talento europeo emergente e nello stesso anno ha conquistato l’oro nei Mondiali under 18 a Cali in Colombia. Nel 2018 supera il record di Renaud Lavillenie imbattuto dal 2014, superandolo di un centimetro. Dopo una settimana, a Glasgow in Scozia, batte il record mondiale. Inoltre nel 2020 è stato nominato dalla World Athletics, Atleta Mondiale dell’anno. E ora ad Eugene 2022 si supera ancora con un salto di 6,21 metri infrangendo un altro record mondiale.

Quale record manca al fenomenale atleta svedese?

Armand Duplantis è una macchina da record e trofei. Tuttavia, non ha ancora raggiunto un altro mito del salto con l’asta, vale a dire Sergey Bubka. Infatti, quest’ultimo riuscì a conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi, ai mondiali outdoor e a quelli indoor. Quest’ultimo riconoscimento manca ancora a Duplantis. Dunque, sicuramente l’atleta farà di tutto nei prossimi tempi per conquistare questo risultato ed essere ricordato come il migliore di sempre nel salto con l’asta.