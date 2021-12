Arkansas, cameriera licenziata dopo 4mila 400 dollari di mancia

La donna avrebbe rifiutato di consegnare il denaro al suo caposervizio, che li avrebbe poi divisi con tutti gli altri. A lei sarebbe rimasto “solo” il 20 per cento. Il ristorante Oven & Tap di Bentonville l’ha poi licenziata per il suo no.