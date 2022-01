Gli Aristogatti stasera su Rai2: trama e curiosità sul cult Disney

L’ultimo dell’anno in compagnia dell’animazione Disney. Stasera 31 dicembre, alle 21,20 su Rai2, andrà infatti in onda Gli Aristogatti, classico del 1970 di Wolfgang Reitherman. Si tratta del primo film prodotto senza l’ausilio di Walt Disney, scomparso a Burbank nel 1966. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Gli Aristogatti, trama e doppiatori del cartone animato Disney stasera 31 dicembre 2021 su Rai2

La trama si svolge nella Parigi del 1910 e inizia con un focus su Madame Adelaide (Wanda Tettoni), ricca ed eccentrica ex stella della lirica che vive da sola in una grande casa. Non avendo parenti ancora in vita o eredi naturali, decide di fare testamento lasciando tutti i beni ai suoi quattro amatissimi gatti, ossia la raffinata mamma Duchessa (Melina Martello) e gli scatenati cuccioli Minou, Matisse e Bizet. Non tutti però approvano la scelta, soprattutto il maggiordomo Edgar (Renato Turi) il quale scopre di essere secondo nella linea di successione dopo i felini. Tutti i possedimenti e i soldi di Madame Adelaide saranno suoi soltanto dopo la morte dei gatti.

Intenzionato a non attendere il naturale corso della vita, addormenta i felini con un potente sonnifero e li rapisce con l’intento di abbandonarli fuori città. Due cani da caccia, Napoleone e Lafayette, attaccano però il maggiordomo, complicandone seriamente i piani. Durante lo scontro, l’uomo perde infatti la cesta dei gatti che finiscono così per le strade di Parigi. Un vero colpo per Duchessa e cuccioli, non abituati a vivere senza le cure della loro padrona. L’incontro con il randagio e vagabondo Romeo (Renzo Montagnani), che si innamora subito della bellissima gatta, darà la spinta giusta per imbarcarsi in una lunga avventura per tornare da Madame Adelaide.

Gli Aristogatti, 5 curiosità sul cartone animato Disney stasera 31 dicembre 2021 su Rai2

Gli Aristogatti, la probabile storia vera che ha ispirato il film

Non esistono conferme, ma leggenda vuole che per Gli Aristogatti la produzione Disney abbia tratto ispirazione da una storia vera, almeno per quanto riguarda la parte iniziale. Nel 1910 infatti, a Parigi una famiglia di gattini avrebbe ereditato una fortuna dalla propria ricca padrona, proprio come Duchessa e i suoi piccoli con Madame Adelaide.

Gli Aristogatti, i personaggi ispirati a Louis Armstrong e John Lennon

Due personaggi del film traggono ispirazione da celebri star della musica internazionale. Scat Cat, grande amico di Romeo, fu realizzato affinché potesse essere doppiato dalla leggenda del jazz Louis Armstrong. Il precario stato di salute dell’artista, che sarebbe scomparso l’anno successivo, fece saltare il progetto, ma è impossibile non notare alcuni tratti comuni. Allo stesso modo, alcuni attenti osservatori potranno scorgere una somiglianza fra Hit Cat e John Lennon, di cui il felino costituisce una geniale caricatura.

Gli Aristogatti, i nomi diversi fra le versioni internazionali

Qualunque fan italiano della Disney conosce i nomi di Matisse, Bizet e Minou, i tre piccoli cuccioli di Duchessa. Eppure, se parlasse con un appassionato inglese, scoprirebbe che la loro identità nella versione originale non è la stessa. Matisse, che deve il suo nome al celebre pittore francese Henri Matisse, in originale si chiama Toulouse, sempre per via di un artista, Henri de Toulouse-Lautrec. Bizet, che si ispira al musicista Georges Bizet, in originale si chiama Berlioz come il compositore Hector Berlioz. Infine Minou è nota in inglese come Marie, in omaggio alla regina di Francia Maria Antonietta.

Gli Aristogatti, l’ultimo brano di Maurice Chevalier

I classici di animazione Disney devono molto alla colonna sonora. Ogni fiaba ha legato la sua fama a una canzone in particolare, capace di fare breccia facilmente per testo e melodia. Gli Aristogatti non è da meno, grazie a The Aristocats dei Fratelli Sherman e dell’attore e cantante Maurice Chevalier. Quest’ultimo, una vera celebrità nei musical dell’epoca, era già in pensione, avendo annunciato il ritiro dalle scene nel 1968, ma tornò appositamente per incidere il brano. Si trattò del suo ultimo lavoro, dato che si spense nel 1972, due anni dopo l’uscita del film.

Gli Aristogatti, l’identità di Romeo

Dulcis in fundo, chiudiamo con l’identità del felino più famoso del film, il randagio Romeo. Il gatto rossiccio che si invaghisce della raffinata Duchessa è noto da noi per il suo spiccato accento romano, grazie anche alla celebre frase «Er mejo der Colosseo». Eppure in originale il felino ha origini irlandesi, tanto da identificarsi con il lunghissimo nome Abraham de Lacy Giuseppe Casey Thomas O’Malley the Alley Cat.