Arisa, la romantica lettera del suo maestro Vito Coppola

Arisa si gode la vittoria nell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. La 39enne cantante genovese, già vincitrice di Sanremo nel 2014, ha aggiunto la competizione di ballo al proprio particolare palmares. A trionfare con lei è stato anche il maestro di danza Vito Coppola. Con il classe ’92, l’artista ha instaurato un rapporto speciale e ora si vocifera di un amore nato tra un passo e l’altro. Già nelle scorse settimane erano stati loro stessi a confermare l’intesa, ammettendo di sentirsi attratti l’uno dall’altro. Poi quel bacio rubato da Coppola alla cantante, che non pare aver disdegnato l’accaduto. E infine, la lettera del ballerino all’allieva.

Arisa e Vito Coppola: i ringraziamenti del ballerino

Ad aprirsi per primo è stato il maestro di ballo. Vito Coppola, in occasione della finale del programma di Rai1, ha parlato a cuore aperto all’allieva. «Vorrei dirti una semplice parola. Grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c’è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque».

La risposta di Arisa a Vito Coppola

«Vito per me rappresenta la luce, il calore, energia». I ringraziamenti di Arisa, in risposta a Coppola, iniziano così. Parole che lasciano trasparire forse un sentimento verso quello che potrebbe essere più di un maestro. «A volte ho paura di guardarlo troppo negli occhi perché è proprio l’isola dove starei. Nei suoi occhi mi ritrovo molto, questa cosa mi spaventa. Lui mi ha liberato, mi ha dato coraggio, forza, motivazione. Se non ci fosse stato lui, non so se avrei trovato la forza di andare avanti. Il mio sentimento è sempre stato quello di non deluderlo. Io volevo essere la sua compagna di giochi. Ho cercato di essere alla sua altezza nel ballo, per me è stato un cominciare da zero, da una pagina bianca». Il gossip intorno ai due aumenta ogni giorno d’intensità e i fan sperano nell’ufficialità della loro storia.